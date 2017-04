Curtea de Apel Constanta a revocat controlul judiciar in cazul Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie

Inalt Prea Sfintitul Teodosie s-a prezentat, luni dimineata, la Curtea de Apel Constanta, unde s-a judecat cererea sa privind revocarea controlului judiciar, sedinta de judecata nefiind publica.La scurt timp dupa incheierea sedintei, judecatorul cauzei a decis sa admita solicitarea Arhiepiscopiei Tomisului, revocand astfel masura controlului judiciar.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata in termen de 48 de ore de la comunicare.Procurorii DNA Constanta au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Teodosie Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, cu privire la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.De asemenea, au mai fost trimisi in judecata, in stare de libertate, Ciprian-Ioan Cojocaru, Bogdan-Petrisor Malaxa, Gheorghe Nadoleanu si Stere Beca, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, cu privire la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, dar si Aurelian Stefan, la data faptei tot mandatar al Arhiepiscopiei Tomisului, cu privire la savarsirea infractiunii de tentativa la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2010 - 2016, Teodosie Petrescu, in calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, impreuna cu ceilalti inculpati, a folosit si prezentat declaratii false in relatia cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) in scopul de a primi fonduri europene."In documentele prezentate la APIA, inculpatii au declarat, in mod nereal, ca folosesc anumite suprafete agricole (peste 300 hectare), situate in zona denumita ᅡFerma 3ᅡ - Nazarcea (localitatea Lumina, judetul Constanta), avand categoriile de folosinta ᅡvii pe rod cu struguri pentru vinᅡ/ ᅡvii pe rod cu struguri nobili pentru vinᅡ, in conditiile in care, incepand cu anul 2010, pe respectivele suprafete agricole nu mai existau astfel de culturi", se arata in comunicat.De asemenea, procurorii anticoruptie au stabilit ca un alt aspect fals prezentat in declaratiile depuse a fost acela ca s-au respectat normele privind bunele conditii agricole si de mediu (GAEC), printre care si evitarea instalarii vegetatiei nedorite, in conditiile in care respectivele parcele erau abandonate si invadate cu astfel de vegetatie pe toata durata formularii cererii si obtinerii fondurilor."Faptele au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in cadrul schemelor de plata pe suprafata unica (SAPS), totalizand 1.392.964 lei, dupa cum urmeaza: in anul 2010 - 142.988,37 lei, in 2011 - 184.610,27 lei, in 2012 - 239.732,26 lei, in 2013 - 262.267,07 lei, in 2014 - 281.733,52 lei, in 2015 - 281.633,28 lei. In anul 2016 platile nu au fost autorizate, prin urmare, raportat la acel an, fapta a ramas in faza tentativei", mai precizeaza sursa citata.Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 1.392.964 lei.In cauza a fost dispusa instituirea unor masuri asiguratorii constand in poprirea conturilor detinute de inculpatul Petrescu Teodosie si de persoanele responsabile civilmente, respectiv Arhiepiscopia Tomisului si Asezamantul Monahal "Sf. Apostol Andrei".Totodata, fapta de luare de mita pentru care a fost cercetat initial Arhiepiscopul Tomisului a fost clasata.Avocatul Arhiepiscopului Tomisului a contestat actele de urmarire penala, la termenul din 20 martie, de la Curtea de Apel Constanta, in dosarul in care Inalt Prea Sfintitul Teodosie este judecat pentru ca ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene, precizand ca va dovedi ca acesta nu a savarsit aceasta fapta.