Martor: Ioan Bendei a inteles din discutia cu Sorin Alexandrescu ca ar putea fi arestat. I-am spus sa mearga la Politie

Mihai Dinei, fostul sef al Directiei juridice a companiei RCS&RDS, a dat vineri o declaratie de martor in care le-a spus judecatorilor despre contractul dintre RCS si firma fiului lui Dumitru Dragomir, SC Bodu SRL, precum si ce a aflat de la Ioan Bendei dupa intalnirea acestuia cu Sorin Alexandrescu, fostul director al Antena TV Group."Dupa intalnire, Bendei mi-a zis ce s-a intamplat si era speriat. Mi-a spus ca i-a spus Alexandrescu ca a dat spaga lui Mitica Dragomir, dar ar avea o propunere pentru el in situatia in care ar fi dispus ca RCS sa semneze un contract pentru retransmisia a doua canale ale trustului Intact, in schimbul unui pret de 0,6 euro pe abonat si ca in aceste conditii ar trece sub tacere aceste informatii. Bendei a inteles ca va fi arestat, i-ar fi zis ca nu ar mai sta la masa cu dansul daca publica ancheta", a spus Mihai Dinei.Martorul a mai aratat ca stia de existenta unui contract de asociere intre RCS si SC Bodu inca din 2009, iar aceasta firma are legatura cu fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan.Mihai Dinei le-a mai spus judecatorilor ca a fost un control al Garzii Financiare la RCS in legatura cu acel contract cu SC Bodu SRL, in februarie 2013."Am pus la dispozitia Garzii Financiare o copie dupa acel contract. Bendei mi-a spus ca Alexandrescu i-a transmis ca daca semneaza contractul cu pretul de 0,6 euro pentru fiecare abonat, s-ar stinge toate litigiile dintre cele doua firme si n-ar mai face publice informatiile. In acelasi timp, a fost trimisa o scrisoare din partea Jurnalului National in care erau informatii despre contractul dintre SC Bodu si RCS. Am receptionat aceste relatari ca o forma de presiune asupra lui Bendei. I-am spus lui Bendei sa se adreseze politiei. Nu-mi amintesc exact daca am fost cu el atunci la Parchet", a mai aratat martorul.Intrebat de avocatii lui Sorin Alexandrescu daca Ioan Bendei avea tehnica de inregistrare asupra sa cand se intalnea cu fostul director al Antena Group, Dinei a raspuns ca banuieste ca da.Un alt avocat l-a intrebat pe martor ce reprezenta cuvantul "clinica" dintr-o interceptare a unei discutii intre el si Bendei, insa instanta a respins intrebarea pe motiv ca nu are legatura cu acuzatiile din dosar.Imediat a intervenit Sorin Alexandrescu, care aratat ca in acest dosar este vorba despre libertatea lui."Il intreb pe martor care este motivul pentru care RCS a facut o cerere de interventie intr-un proces de la Tribunal in care se judeca Antena Group cu Focus Sat", a aratat Alexandrescu.Instanta i-a respins intrebarea deoarece martorul a aratat anterior ca nu stie detalii despre fiecare litigiu al companiei.Urmatorul termen a fost stabilit pentru 28 aprilie, cand Sorin Alexandrescu va da o declaratie de inculpat.In 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de inchisoare cu executare si pe Camelia Voiculescu la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce Antena 3 si Intact Publishing au fost achitate. Decizia a fost contestata la instanta suprema, care va da o decizie definitiva in acest dosar.Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, si fiica sa Camelia au fost trimisi in judecata in 1 octombrie 2013, alaturi de Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, si de fostul sef al ANAF Serban Pop.Potrivit anchetatorilor, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, in mod repetat si gradual, acte de constrangere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCS&RDS, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa urmeze conduita impusa de inculpat. Actele de constrangere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmatii legate de perspectiva declansarii unui scandal mediatic, dar si prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat ca vor fi facute dezvaluiri cu privire la presupuse fapte de coruptie in care ar putea fi implicat Ioan Bendei.Anchetatorii sustin ca acest spot publicitar a fost realizat din dispozitia Cameliei Voiculescu si a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, si a fost difuzat in perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecventa de cinci ori pe zi (in total de 401 ori) de toate posturile TV apartinand SC Antena TV Group SA si SC Antena 3 SA.