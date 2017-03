Fostul deputat Catalin Croitoru, condamnat la 3 luni inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.In octombrie 2015, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, acuzandu-l pe Catalin Croitoru ca, in perioada exercitarii mandatului de deputat, a incheiat doua contracte civile prin care si-a angajat fiul in functia de consilier juridic si nora in functia de consilier in cadrul propriului birou parlamentar, incalcand dispozitiile art. 70 si art. 71 din Legea nr.161/2003.Potrivit ANI, in baza contractului civil incheiat, fiul lui Catalin Croitoru a obtinut venituri salariale in cuantum total de 55.038 lei, iar nora a obtinut venituri salariale de 37.399 lei.