Fostul primar al Sectorului 1, Andrei Chiliman, achitat in dosarul privind acordarea ilegala a unei autorizatii pentru o terasa

Instanta a dispus achitarea si pentru faptele de abuz in serviciu de care sunt acuzati Petrica Marius Ionescu, fost director executiv al Directiei Utilitati Publice din Primaria Sectorului 1 si Georgiana Constantina Derdene, fost sef in cadrul Serviciului Utilitati Publice.Dosarul a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului Judecatoriei Sector 1 in octombrier 2015, Andrei Chiliman, Petrica Marius Ionescu si Georgiana Constantina Derdene fiind acuzati de abuz in serviciu.Potrivit rechizitoriului procurorilor, Andrei Chiliman, Petrica Marius Ionescu si Georgiana Constantina Derdene, ar fi emis ilegal o autorizatie de functionare pentru o terasa, fara a avea acordul vecinilor afectati de constructie. Mai mult, exista si o hotarare nefavorabila a Consiliului Local in cazul acestei terase.Intr-un alt dosar, fostul primar Andrei Chiliman a fost acuzat de trafic de influenta si constituire de grup infractional organizat, alaturi de Vlad Moisescu, fost trezorier al PNL, de Ioana Costescu, fosta consiliera a lui Chiliman si de fostul consilier local Ion Brad.Procurorii DNA Ploiesti au stabilit ca dupa alegerile locale din 2004, la initiativa lui Vlad Moisescu, ar fi fost constituit un grup infractional organizat, din care au facut parte Ioana Costescu, Andrei Chiliman si Ion Brad, care ar fi urmarit sa obtina comisioane intre 10% si 15% din valoarea unor lucrari atribuite unor firme favorizate in castigarea unor contracte. Banii astfel obtinuti ar fi fost impartiti intre cei patru si filiala PNL Sector 1.Procurorii DNA au mai deschis un dosar pe numele lui Andrei Chiliman, in decembrie 2015, in care fostul primar al Sectorului 1 a fost acuzat de abuz in serviciu si complicitate la distrugere.Procurorii l-au acuzat pe Andrei Chiliman ca atunci cand a fost primar al Sectorului 1 a ajutat o persoana sa distruga, in perioada 3 aprilie -19 decembrie 2008, anexe ale Palatului Stirbei, constructii monument istoric situate pe Calea Victoriei.Printre constructiile distruse cu utilaje grele se afla pivnita Palatului Stirbei, imprejmuirile si remiza (aripa de nord), monumente istorice, precum si toate vestigiile care se regaseau in subteran, pentru care nu s-a obtinut niciun aviz sau autorizatie de descarcare de sarcina arheologica. Actiunea de demolare a pus in pericol Palatul Stirbei si vestigiile subterane care, astfel, au fost si ele distruse, au aratat procurorii DNA.Andrei Chiliman este acuzat ca a semnat certificatul de urbanism pentru desfiintarea constructiilor si autorizatia de desfiintare a acestora, desi stia ca Primaria Sectorului 1 nu era autoritatea competenta.