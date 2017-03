Fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, Ingrid Zaarour, urmarita penal de DNA intr-un nou dosar, care vizeaza supravaluarea unui teren la peste 2,6 milioane de euro

la data faptei presedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilorla data faptei membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, la data faptei vicepresedinte A.N.R.P. si membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, la data faptei vicepresedinte A.N.R.P. si membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, la data faptei membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, la data faptei vicepresedinte A.N.R.P. si membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, la data faptei membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea DespagubirilorToti cei 7 sunt acuzati de procurori de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul.In acelasi dosar mai sunt urmariti penal Gheorghe Visoiu, expert evaluator in cadrul A.N.R.P., si Doina Tudose, evaluator, pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul.La data de 14.10.2008, suspectii Zaarour Ingrid, Popa-Mocanu Ingrid-Luciana, Baciu Remus Virgil, Iuoras Mihnea Remus, Marko Atilla Gabor, Nicolescu Theodor Catalin si Canangiu Constantin-Catalin, in calitate de presedinte, respectiv membri au aprobat, cu incalcarea dispozitiilor Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, raportul de evaluare intocmit de suspecta Tudose Doina, evaluator la o societate comerciala, pentru un teren care a facut obiectul unui dosar de despagubire, desi se impunea trimiterea dosarului spre reevaluare.Terenul in suprafata de 1.250 mp a fost evaluat la valoarea de 9.492.800 lei (2.638.800 euro la cursul de schimb de la acea data), de trei ori mai mult decat valoarea reala a terenului.A reiesit ca terenul a fost supraevaluat cu 6.120.237 lei, suma ce reprezinta prejudiciu in dauna statului.Raportul de evaluare a fost intocmit cu nerespectarea Legii nr. 247/2005 si a Standardelor Internationale de Evaluare impuse de lege si a fost avizat de suspectul Visoiu Gheorghe, expert evaluator in cadrul A.N.R.P.Astfel, presedintele si membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor - Ingrid Zaarour, Popa Mocanu Ingrid Luciana, Baciu Remus Virgil, Iuoras Mihnea Remus, Attila Marko Gabor, Nicolescu Theodor Catalin si Canangiu Constantin Catalin, pe de o parte, si evaluatorul Visoiu Gheorghe, aveau obligatia legala sa verifice daca raportul de evaluare intocmit de Tudose Doina, respecta Standardele Internationale de Evaluare in sensul de a folosi, drept comparabile, tranzactii certe ale unor proprietati similare vandute si nu oferte de vanzare speculative publicate on-line. Din probele administrate a rezultat ca acestia nu au respectat aceasta obligatie legala, acceptand si aproband acordarea de despagubiri pe baza unui raport de evaluare in care valoarea de piata a fost denaturata.Activitatea descrisa a determinat totodata obtinerea unor foloase patrimoniale necuvenite de catre doua persoane care, anterior initierii procedurilor in vederea despagubirii, obtinusera la un pret modic drepturile litigioase de la persoana care avea dreptul legal la despagubire.DNA precizeaza ca Attila Marko Gabor este cercetat in lipsa, fata de acesta fiind emis un mandat de urmarire internationala.