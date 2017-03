Fostul Director al Operei Nationale din Bucuresti, Razvan Ioan Dinca, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare

Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata in apel.In mai 2015, Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a anuntat ca cinci persoane cu functii de conducere in cadrul Operei Nationale sunt cercetate pentru un prejudiciu calculat la aproape 630.000 de lei."Cinci functionari din cadrul Operei Nationale din Bucuresti, respectiv Dinca Ioan Razvan - director general, Moldovan Alina Ofelia - director general adjunct, Petrescu Georgeta - director economic, Iacob Madalina Gabriela - sef birou achizitii publice, Grigore Sebastian-Eduard - coordonator echipa tehnica si administrativa, sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni de abuz in serviciu", a aratat Parchetul Judecatoriei Sectorului 1.Astfel, in perioada februarie 2008 - 3 februarie 2011, in calitate de director general, nu a incasat mai multe datorii ale institutiei de la o firma care functiona in sediul institutiei si a produs un prejudiciu de peste 320.000 de lei. Ulterior, in perioada 12 martie 2012 - 19 decembrie 2012, Dinca ar fi platit ilegal si nejustificat o firma cu 130.000 lei, iar in 27 octombrie, el a platit ilegal din bugetul Teatrului de Opereta, catre o alta societate, 44.000 de lei. Tot in 2012, impreuna cu doi subalterni, Dinca ar fi facut alte plati ilegale, cauzand un prejudiciu de peste 5.800 lei.