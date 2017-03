Audieri la DNA intr-un nou dosar care vizeaza retrocedari ilegale de terenuri: Ingrid Mocanu, fost vicepresedinte al ANRP si fosta consiliera a lui Gabriel Oprea, printre cei audiati

Ingrid Mocanu a precizat ca este acuzata de abuz in serviciu in legatura cu supraevaluarea unui teren din centrul Bucurestiului, prejudiciul fiind evaluat la aproximativ un milion de euro."Dosarele acestea au ajuns modalitati de a acoperi diverse rahaturi pe care le face DNA. Eu m-am saturat sa merg in instanta si sa explic ca nu am luat niciun leu, niciodata, ca nu cunosc pe nimeni dintre cei carora le-am dat despagubiri. M-am saturat. Eu o sa fac plangeri penale si sesizari procurorilor care nu inteleg sa isi faca treaba asa cum scrie in lege. (...) In 2008, valoarea terenului din centrul Bucurestiului era de 2 milioane de euro. (...) M-am saturat sa aud la televizor ca sunt o mafioata de la ANRP", a declarat Ingrid Mocanu.Joi mai sunt asteptati la audieri Ingrid Zaarour, fost presedinte al ANRP, dar si alti fosti membri din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.