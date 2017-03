DNA a cerut pedepse maxime pentru Radu Mazare, Nicusor Constantinescu si Cristian Borcea in dosarul retrocedarilor de plaje, judecat de 9 ani

Dat fiind ca dosarul se judeca de circa noua ani, DNA a cerut pentru alti inculpati incetarea procesului penal din cauza prescrierii faptelor.Dupa mai bine de 100 de termene de judecata, instanta a anuntat ca pledoariile finale ale avocatilor vor incepe miercuri si vor continua saptamana viitoare, in zilele de 3 si 5 aprilie, transmite News.ro.Mai multi inculpati au cerut judecatorilor sa constate prescrierea unor fapte, precum si eliminarea acuzatiilor privind abuzul in serviciu, sens in care au citat decizia Curtii Constitutionale.Judecatoarea Cornelia Corina Gheorghisan a precizat ca nu mai vrea sa auda ca acest dosar se amana la nesfarsit. "Nu mai vreau sa aud nimic despre tergiversare. Nu se prescrie nicio fapta pana in 2020. Cele prescrise sunt prescrise de mult, inainte de a intra eu in aceasta cauza. Nu sunt eu vinovata ca sase ani nu s-a facut nimic in acest dosar", a sustinut judecatoarea, citata de News.ro.Primarul Radu Mazare a fost trimis in judecata de DNA in 28 octombrie 2008, alaturi de 36 de persoane, intre care fosti si actuali functionari din Primaria Constanta si Oficiul de Cadastru, mandatari si notari publici, in dosarul privind atribuirea nelegala a unor intinse suprafete de teren intravilan din municipiul Constanta, Mamaia, plaja si faleza.Prejudiciul in aceasta cauza a fost estimat de DNA la aproximativ 114 milioane de euro, din care 77,77 milioane de euro reprezinta prejudiciu in dauna statului si 36,16 milioane de euro prejudiciu in dauna municipiului Constanta.