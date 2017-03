Elena Udrea, condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute

Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, a fost acuzata in dosarul Gala Bute, alaturi de alti sapte inculpati, de luare de mita, abuz in serviciu si tentativa la folosirea de documente ori declaratii false pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene.Dosarul Gala Bute a ajuns la instanta suprema in aprilie 2015. Procurorii i-au acuzat de fapte de coruptie pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja, fostul director al Companiei Nationale de Investitii Ana Maria Topoliceanu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Stefan Lungu, fostul secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Gheorghe Nastasia, si pe omul de afaceri Dragos Botoroaga.Articol in curs de editare.