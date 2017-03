Dosarul lui Liviu Dragnea: Inalta Curte sesizeaza Curtea Constitutionala, in urma solicitarii formulate de Bombonica Prodana, privind introducerea unui prag al prejudiciului peste care abuzul in serviciu constituie infractiune

"2628/1/2016 - Admite cererea formulata de inculpata Prodana (fosta Dragnea) Bombonica si sesizeaza Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248 Cod penal anterior, art.297 alin.1 Cod penal si art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 28 martie 2017", se arata intr-un anunta facut public de ICCJ. Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, le ceruse magistratilor Instantei Supreme , la termenul anterior din dosarul in care aceasta este judecata pentru de abuz in serviciu, sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu articolul din Codul Penal privind abuzul in serviciu, pe motiv ca nu exista un prag al prejudiciului sub care fapta sa nu constituie infractiune, potrivit Realitatea TV.Solicitarea Bombonicai Prodana aminteste de controversata Ordonanta de Urgenta 13 adoptata de Guvernul Grindeanu la inceputul acestui an si retrasa la presiunea strazii, dupa protestele de amploare din primele doua luni ale acestui an.OUG 13 viza modificarea Codului Penal prin introducerea unui prag al prejudiciului de 200.000 de lei peste care abuzul in serviciu devenea infractiune.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana, in iulie anul trecut.Procurorii il acuza pe seful PSD de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, fapte savarsite in perioada in care acesta ocupa functia de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, iar pe Bombonica Prodana de abuz in serviciu.Procurorii il acuza pe Liviu Dragnea ca ar fi intervenit pentru mentierea in functii a unor persoane in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, persoane care, in realitate, prestau servicii la sediul PSD Teleorman. Bombonica Prodana ocupa, la acea vreme, functiile de coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman. Totodata, instanta suprema a cerut procurorilor DNA sa precizeze , in scris, pana la termenul din 25 aprilie, care este legislatia incalcata de fiecare dintre inculpatii din dosarul de abuz in serviciu in care sunt judecati Liviu Dragnea, fosta lui sotie, Bombonica Prodana, si angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, judecatorii aratand ca solicitarea are in vedere decizia Curtii Constitutionale de anul trecut, prin care a fost limitata existenta unei infractiuni de abuz in serviciu, potrivit news.ro.Judecatorii au aratat ca, in 2 martie, Bombonica Dragnea a depus o cerere de sesizare a Curtii Constitutionale privind definitia abuzului in serviciu pe doua aspecte. Unul dintre aspecte a vizat neclaritatea sintagmei "indeplineste in mod defectuos" daca nu exista stabilit un prag minim valoric pentru ca o infractiune sa fie definita ca abuz in serviciu. Fata de acest aspect, judecatorii au decis sa se pronunte prin incheierea de sedinta daca sesizeaza sau nu Curtea Constitutionala.