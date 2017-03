Dosarul lui Dragnea: al patrulea inculpat care recunoaste acuzatiile DNA

Reamintim ca Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, marti, un nou termen in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea fictiva a doua membre PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman. Cele doua membre PSD angajate fictiv si fostul sef al Serviciului Administrativ al institutiei au recunoscut acuzatiile procurorilor la precedentul termen al procesului si au cerut sa fie judecati in procedura simplificata, ceea ce presupune scurtarea procesului.