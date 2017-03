Fostul deputat Adrian Gurzau, condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare

'Admite acordul de recunoastere a vinovatiei cu inculpatul Adrian Gurzau. Condamna la pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere pe o durata de 3 ani. Mentine masura preventiva a controlului judiciar. Confisca suma de 365.661 lei (echivalentul sumei de 81.502 euro). Obliga inculpatul la plata sumei de 1.100 de lei cheltuieli judiciare catre stat', se arata in minuta hotararii.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Potrivit DNA, in perioada 8 aprilie - 1 noiembrie 2015, Angela Toncescu, membru si, incepand cu data de 2 iulie 2015, presedinte al Consiliului de Administratie al SC Carpatica Asig SA, i-a promis lui Adrian Gurzau intocmirea unui contract de prestari servicii intre o firma unde deputatul era administrator si SC Carpatica Asig SA.Contractul a fost incheiat pe 2 noiembrie 2015 si avea ca obiect furnizarea, de catre firma controlata de deputat, a unor servicii specializate de relatii cu clientii, info-line, contact center vanzare si marketing, pe o durata minima de cinci ani.'Valoarea contractului pentru primele trei luni (perioada test) a fost stabilita la suma de 10.000 de euro + TVA, platita de SC Carpatica Asig SA lunar, iar pentru urmatoarele 60 de luni valoarea contractului ar fi fost de 4.000 de euro + TVA, pe fiecare luna. Asadar, valoarea totala a contractului pe perioada preconizata este de 270.000 de euro + TVA. Contractul incheiat a fost pagubos pentru SC Carpatica Asig SA, in contextul in care, la momentul incheierii, societatea de asigurari avea un departament compus din patru angajati ai societatii, care desfasurau activitati similare, la costuri mult mai scazute', sustin procurorii.In schimbul acestor promisiuni si incheierii contractului, incepand cu 8 aprilie 2015 si pana in 14 martie 2016, Adrian Gurzau a sustinut ca isi exercita influenta pe care o avea asupra unor membri din conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Aceasta ar fi constat in influentarea votului din Consiliul ASF pentru urgentarea procedurii de avizare a Angelei Toncescu in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Carpatica Asig SA si pentru ca aceasta sa nu fie sanctionata pentru nereguli constatate in activitatea sa anterioara.'Totodata, deputatul Gurzau Adrian, prevalandu-se de calitatea de demnitar si de membru al Comisiei de cercetare a abuzurilor, coruptiei si pentru petitii din Camera Deputatilor, si-a traficat influenta asupra unor membri din conducerea ASF, astfel incat membrii Consiliului ASF sa aprobe prelungirea perioadei de redresare pe baza de plan a SC Carpatica Asig SA, desi, prin adresa Directiei de supraveghere si control - Sectorul asigurari-reasigurari din 14.07.2015, se propusese Consiliului ASF constatarea starii de insolventa a SC Carpatica Asig SA', mai spun procurorii.Adrian Gurzau a fost de acord sa primeasca doi ani si opt luni inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o perioada de trei ani, si interzicerea, pe o perioada de doi ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, a drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public