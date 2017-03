Elena Udrea, intrebata ce va face daca va fi condamnata la 21 de ani in dosarul Gala Bute: Am 43 de ani, nu 21

Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, sentinta in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale, Elena Udrea, este acuzata, alaturi de alti 7 inculpati, de luare de mita, abuz in serviciu si tentativa la folosirea de documente ori declaratii false pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene.Magistratii au amanat, pe 13 martie, cu doua saptamani, pentru astazi, pronuntarea in dosarul Gala Bute. Completul de trei judecatori de la instanta suprema a incheiat pe 1 martie judecarea pe fond a dosarului si a amanat atunci pronuntarea pentru 13 martie.Hotararea nu va fi definitiva, ci va putea fi atacata de procurorii DNA sau de catre inculpati la Completul de cinci judecatori al instantei supreme.Procurorul DNA a cerut condamnarea fostului ministru Elena Udrea la o pedeapsa cu executare orientata spre maximum prevazut de lege pentru faptele de care este acuzata, ceea ce ar insemna 21 de ani de inchisoare.Dosarul Gala Bute a ajuns la instanta suprema in aprilie 2015. Procurorii ii acuza de fapte de coruptie pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja, fostul director al Companiei Nationale de Investitii Ana Maria Topoliceanu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Stefan Lungu, fostul secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Gheorghe Nastasia, si pe omul de afaceri Dragos Botoroaga.