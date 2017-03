Instanta suprema, asteptata sa pronunte sentinta in dosarul "Gala Bute", dupa doua amanari

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea pronunta, marti, sentinta in dosarul "Gala Bute, in care este judecata fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea, alaturi de alti sapte inculpati, sub acuzatia de luare de mita, abuz in serviciu si tentativa la folosirea de documente ori declaratii false pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene, potrivit News.ro.



Magistratii au amanat, in 13 martie, cu doua saptamani, pentru marti, pronuntarea in dosarul Gala Bute.

Completul de trei judecatori de la instanta suprema a incheiat in 1 martie judecarea in fond a dosarului si a amanat atunci pronuntarea pentru 13 martie.

Hotararea nu va fi definitiva, ci va putea fi atacata de procurorii DNA sau de catre inculpati la Completul de cinci judecatori al instantei supreme.

"Ma judeca un complet de femei, cu mici exceptii femeile sunt mai curajoase si mai puternice. Ma bucur ca in acesti doi ani am daramat niste mituri. Nu am intrat in politica ca sa fac bani. Aveam un sot are imi asigura un standard de viata. Nu aveam copii, nu aveam cheltuieli mari, stau si astazi cu chirie, parintii mei stau de 20 de ani in Drumul Taberei. Mi-am dorit foarte mult sa fac performanta. Daca ar fi sa o iau de la capat, as face din nou in asa fel incat Bute sa boxeze in Romania. Sper si cred ca voi fi judecata pe probe, nu pe parerile despre mine, mai bune sau mai rele. Si ca nu va fi un semnal pentru angajatii din domeniul public ca nu trebuie sa mai semneze nimic, de frica ca vor fi condamnati", a spus Elena Udrea la ultimul termen de judecata.

Procurorul DNA a cerut atunci condamnarea fostului ministru Elena Udrea la o pedeapsa cu executare orientata spre maximum prevazut pentru faptele de care este acuzata, respectiv luare de mita, abuz in serviciu si tentativa la folosirea de documente ori declaratii false pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene.Dosarul Gala Bute a ajuns la instanta suprema in aprilie 2015. Procurorii ii acuza de fapte de coruptie pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja, fostul director al Companiei Nationale de Investitii Ana Maria Topoliceanu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Stefan Lungu, fostul secretar general in MDRT Gheorghe Nastasia si pe omul de afaceri Dragos Botoroaga.Printre faptele pentru care acestia au fost trimisi in judecata sunt: luare sau dare de mita, abuz in serviciu, complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani.