Fostul sef al IPJ Vaslui Mihai Mihai, trimis in judecata de DNA, "diploma aniversara" de Ziua Politiei

Conducerea Politiei Judetene Vaslui l-a recompensat, vineri, pe fostul sef al institutiei colonelul in rezerva Mihai Carp cu o "diploma aniversara", cu ocazia sarbatorii a 195 de ani de la infiintarea Politiei Romane.Acordarea distinctiei fostului inspector-sef din perioada 2005-2015, trimis in judecata de DNA pentru instigare la abuz in serviciu, s-a facut intr-un cadru festiv defasurat cu usile inchise la Muzeul Judetean Vaslui, fara ca mass-media sa aiba acces."Pentru a marca aniversarea celor 195 de ani de existenta a Politiei Romane, reprezentantii mai multor institutii precum si fosti conducatori ai Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui au primit diplome aniversare. Acestea au fost oferite pentru a multumi celor care au condus IPJ pentru activitatea desfasurata in cadrul institutiei. In cazul domnului Mihai Carp, pana la pronuntarea definitiva a instantei, domnia sa se bucura de prezumtia de nevinovatie", a declarat, vineri, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Alina Tonica.Fostul inspector-sef al Politiei Judetene Vaslui pana in toamna anului 2015 a fost trimis in judecata in urma cu un an, de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, pentru instigare indirecta la abuz in serviciu.Mihai Carp este acuzat ca, in calitate de sef al insitutiei, l-ar fi instigat pe seful Serviciului Rutier Vaslui Ioan Virlan sa "determine, la data de 11 februarie 2015, pe un agent de politie din subordine sa modifice procesele verbale de contraventie intocmite pentru doua persoane, in sensul modificarii sanctiunii aplicate, din amenda contraventionala in avertisment".In acelasi dosar a fost trimis in judecata si fostul comisar-sef Ioan Virlan, pentru luare de mita in forma continuata, abuz in serviciu, instigare la abuz in serviciu si instigare la fals material in inscrisuri oficiale.