Instanta anuleaza pedeapsa de sase ani si noua luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in cazul lui Ovidiu Tender; decizia nu e definitiva

Judecatorii Tribunalul Arad au admis, joi dupa-amiaza, prin aplicarea Deciziei nr. 405 din 16 iunie 2016 a Curtii Constitutionale, contestatia la executare depusa de Ovidiu Tender, impotriva sentintei date in 2014 de Tribunalul Bucuresti, modificata si definitiva prin decizia din iunie 2015 a Curtii de Apel Bucuresti."Desfiinteaza in parte hotararile penale de mai sus privitoare la petentul condamnat Tender Ovidiu in ceea ce priveste infractiunea de abuz in serviciu, prev. de art. 297 Cod penal, pe care o constata dezincriminata", se arata in decizia instantei.Astfel, Tribunalul Arad a anulat pedeapsa de sase ani si noua luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma continuata in cazul lui Tender.De asemenea, instanta a descontopit pedeapsa de 12 ani si sapte luni de inchisoare si repune "pedepsele in individualitatea lor", respectiv doi ani si sase luni de inchisoare pentru inselaciune, cinci ani de inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, cinci ani de inchisoare pentru spalare de bani si cinci ani de inchisoare pentru spalare de bani."Contopeste pedepsele de mai sus in pedeapsa cea mai grea si anume aceea de cinci ani de inchisoare la care adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse respectiv de patru ani si doua luni inchisoare, petentul executand in final pedeapsa de noua ani si doua luni de inchisoare", se arata in decizia instantei aradene.Totodata, Tribunalul Arad aplica in cazul lui Tender pedeapsa complementara cea mai grea, respectiv interzicerea exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de cinci ani dupa executarea pedepsei principale.Instanta a dedus din pedeapsa aplicata durata retinerii si arestarii preventive de la 3 martie 2006 pana la 29 august 2006 precum si de la 8 iunie 2015 pana in prezent.Judecatorii aradeni au anulat mandatul de executare a pedepsei din 8 iunie 2015 emis de Tribunalul Bucuresti- Sectia I Penala si a dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei.Decizia instantei nu este definitiva si poate fi contestata in termen de trei zile de la comunicare.Judecatorii Tribunalul Arad au ramas in pronuntare, joi, in privinta contestatiei depuse de Ovidiu Tender privind executarea pedepsei, acesta invocand decizia Curtii Constitutionale nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu. Avocatii spuneau ca daca instanta va constata ca infractiunea a fost dezincriminata, Tender va obtine o pedeapsa micsorata fata de cea de 12 ani si 7 luni sau chiar anularea in intregime a pedepsei finale.Ovidiu Tender a fost adus in fata judecatorilor Tribunalului Arad legat cu catuse de hackerul aradean Marcel Lazar Lehel, cunoscut sub numele de Guccifer, care avea termen la aceeasi instanta.Tender a avut trei avocati, intre care Gheorghita Mateut, care au pledat pentru anularea pedepsei de 6 ani si 9 luni de inchisoare pentru instigare la abuz, invocandu-se decizia Curtii Constitutionale nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu."Contestatia la executare depusa vizeaza instigarea la abuz. Decizia CCR 405 este obligatorie (...). Sutem practic in prezenta unei legi de dezincriminare care produce efecte nu doar in viitor, ci si in trecut. Este vorba de un caz de stingere a pedepsei", i-a spus Mateut judecatorului.Inainte de inceperea sedintei, sotia lui Tender, Nicole Tender, a provocat un scandal pe holul Tribunalului, incercand sa-i blocheze pe jurnalisti sa-l suprinda in imagini pe condamnat. Ea si-a deschis bratele si s-a pus in fata camerelor si aparetelor de fotografiat, strigand: "Ce ziceti voi daca nu va las sa fotografiati? Sotul meu sta inchis pe nedrept pentru abuz in serviciu!".Ovidiu Tender executa din iunie 2015 pedeapsa de 12 ani si sapte luni de inchisoare primita in dosarul Rafo-Carom.In 15 iunie 2016, Curtea Constitutionala stabilea ca dispozitiile articolului 297 alineatul 1 din Codul penal privind abuzul in serviciu sunt constitutionale in masura in care prin sintagma "indeplineste in mod defectuos" din cuprinsul acestora se intelege "indeplineste prin incalcarea legii".