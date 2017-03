Martor, despre ce ar fi spus deputatul Cristian Rizea: "Seful RAAPPS si primarul din Chiajna sunt fratii mei!"

Un martor denuntator din dosarul de coruptie al fostului deputat Cristian Rizea a povestit, miercuri, in fata instantei supreme, cum ar fi intervenit demnitarul pentru retrocedarea unor terenuri si cum s-a pus la cale plata unei mite de 300.000 de euro in contul unei fundatii pentru copii patronate de politician. "Seful RAAPPS si primarul din Chiajna sunt fratii mei!", ar fi spus Rizea, potrivit martorului, dezvaluie News.ro.Martorul denuntator a aratat, la termenul de miercuri, ca pe inculpatul Lucian Coltea l-a cunoscut prin intermediul avocatului Mario Ianculescu, iar pe Cristian Rizea prin niste prieteni, Filip Costachescu si Constantin Misailescu."Domnul Coltea avea o problema: daduse o importanta suma de bani, 1.260.000 euro, cuiva, lui Emil Olteanu, si nu putea sa intre in posesia terenului si nici sa isi recupereze banii. Terenul era pe Lujerului nr. 9, in suprafata de un hectar. Olteanu castigase terenul, dar primarul anulase licitatia. Olteanu se judeca cu Primaria Chiajna pentru acel teren. In acest context, Coltea m-a intrebat daca cunosc pe cineva sau direct pe primarul din Chiajna. Avea nevoie de intrare la primar. Coltea voia sa intervina la primar pentru ca primaria sa piarda procesul cu Olteanu si el sa intre in posesia terenului. Eu am spus ca stiu pe cineva, care m-a ajutat intr-o problema similara cu Primaria Mangalia. Era vorba de domnul deputat Rizea care se descurca cu primarii, avea influenta", a spus martorul.Intrebat de judecator daca fostul deputat chiar avea influenta, martorul a declarat: "Pe mine m-a convins, da! Avea influenta asupra administratiilor. Oriunde se ducea nu ramanea usa inchisa".Martorul a relatat apoi cum a pregatit intalnirea dintre Rizea si Coltea."L-am contactat pe Costachescu, care i-a transmis lui Rizea sa vina la cabinetul sau stomatologic. Rizea a venit. I-am spus problema prietenului meu cu cetatenie americana, iar Rizea a fost foarte de acord sa il intalneasca. Chiar a fost bucuros. Ne-am intalnit a doua zi la restaurantul hotelului Residence de fata fiind eu, Rizea si Coltea. S-au cunoscut si chiar dupa ce s-au salutat Costachescu mi-a facut semn ca toate telefoanele sa fie mutate la alta masa. La toate intalnirile facea asa. Era o practica obisnuita. De exemplu, la Costachescu la cabinet se lasau in anticamera", a continuat martorul.Declaratia a continuat cu lux de amanunte despre intalnirea dintre cei trei."Dupa ce i-a relatat despre problema cu terenul, care il supara, Rizea a zis ca problema e ca si rezolvata avand in vedere ca primarul de la Chiajna e "fratele" lui. Mi-a solicitat sa ii dau telefonul, a sunat pe cineva, nu stiu cine, si i-a spus interlocutorului ca ramane sa se intalneasca a doua zi. Cred ca era primarul. A doua zi dimineata ne astepta primarul singur in primarie si ne-a deschis usa principala￯, a continuat mai spus denuntatorul.Discutia de la restaurant ar fi continuat cu intrebarea deputatului Rizea daca mai sunt si alte probleme de rezolvat."Atunci, domnul Coltea a spus ca ar mai fi problema de la RAAPPS.Era vorba de un teren pe Kiseleff. Nu mi-am dat seama cine era Georgian. La acea discutie s-a stabilit: 100 de mii de euro pentru una, 200 de mii pentru alta, plus 10-20 la suta din terenul de la Chiajna si alti 200 de mii de euro. Banii reprezentau pretul traficarii influentei, iar Coltea trebuia sa ii dea lui Rizea. Rizea urma sa ii dea mai departe, pentru ca dansul avea obligatii. Am aflat ca domnul Rizea era sustinut de domnul Viorel Hrebenciuc, "Nea Vio" cum ii spunea", a continuat martorul.Denuntatorul a mai aratat ca a doua zi dupa intalnirea de la hotel s-au dus toti trei la Primaria Chiajna."A doua zi, impreuna cu domnul Coltea, ne-am deplasat la Primaria Chiajna, in acelasi moment a sosit si domnul Rizea. Primarul a deschis usa principala a Primariei. Am intrat in dreapta, la biroul domnului primar. Rizea a intrat primul si a purtat o discutie confidentiala cu primarul, eu asteptand afara cu Coltea. Foarte scurt, 20 de secunde. Apoi ne-a invitat si pe noi. Ne-a asigurat ca prietenii domnului Rizea sunt si prietenii lui. La un semn al lui Rizea, toate telefoanele au fost puse pe o canapea, domnul primar a pornit muzica si au inceput discutiile", a relatat martorul.El a povestit, pe larg, cum au decurs discutiile cu primarul din Chiajna"Rizea a expus problema domnului primar, domnul primar stia despre ce e vorba, a si adresat niste injurii la adresa lui Olteanu, l-a facut escroc. Olteanu nu platise pretul licitatiei, 350.000 de euro. De aceea a fost anulata licitatia. Acesta era si motivul pentru care Olteanu chemase in judecata primaria, sa dea pretul vechi pe teren. Domnul Coltea i-a explicat ce a discutat cu avocatii. Modalitatea prin care primaria sa piarda era discutata de dinainte intre avocatii lui Coltea, Ianculescu si avocatul primariei, un domn Holban, care erau prieteni. Avocatul Holban a zis ca e necesar acordul primarului. Primarul a spus ca abia asteapta sa scape de Olteanu, ca acesta voia 1,5 milioane de euro. S-a stabilit ca primaria o sa piarda in favoarea lui Olteanu cu conditia ca Coltea sa fie intervenient in procesul lui Olteanu cu Primaria ca finantator, sa plateasca licitatia. Primarul a spus ca ￯bine ca ati venit cu domnul Rizea, ca preturile nu mai sunt la fel ca in 2005￯ si afacerea era paguboasa pentru primarie. Terenul era la Lujerului, in Bucuresti, nu era in Chiajna si era 800 de euro metrul patrat￯, a continuat declaratia martorul denuntator.Urmatoarea etapa a fost intelegerea de la RAAPPS."Ne-am intalnit intr-o cafenea pe Dorobanti. Coltea era foarte bucuros ca l-a intalnit pe Georgian, directorul RAAPPS. A spus despre Rizea ca baiatu' e valabil. Era convins ca i se rezolva problemele. Ne-am intors la Pascucci, era si domnul Fratila, dar era la alta masa. Cred ca era si domnul Costachescu, venise dupa ce noi plecasem la RAAPPS. Aici urma sa se stabileasca modalitatea de plata, domnul Rizea isi confirmase influenta. Domnul Rizea a cerut sa se rezolve cu banii. Initial a zis ca banii, 300.000 de euro, sa fie virati in conturile fundatiei ￯Children for Children￯, pe care dumnealui o controla. Voia o garantie si l-a trimis pe Nelu, soferul, la administrator, Stela Popescu, acum nu stiu daca are vreo legatura cu... (artista, n.r.) I-a solicitat soferului sa se duca la fundatie - s-a exprimat la birou - sa ia contractele semnate. Coltea a semnat doua contracte: pentru 200.000 si 100.000 de euro sau dolari. Domnul Coltea voia sa plateasca in dolari, Rizea voia in euro, era o diferenta de curs. (...) Pe drum inapoi, Coltea, in masina, mi-a spus ca baiatu' asta (Rizea) e nebun ca nu poate sa ii dea banii asa, pe baza acelor contracte, intrucat nu avea nicio garantie. A spus: cum sa ii donez intr-o fundatie? Eu ce garantie am? Domnul Coltea, plecand in America, evident ca nu a facut plata. Rizea facea presiuni pe Costachescu si pe mine. Zicea ca daca nu-i trimite Batranu banii - ca asa ii zicea lui Coltea - spunea ca scurtcircuiteaza tot. Ii spuneam ca o sa vina Coltea si o sa rezolve. I-am transmis lui Coltea pe un numar privat in America. Spunea ca o sa rezolve cand vine in Romania. In urma presiunilor, domnul Coltea m-a rugat sa ii dau lui Rizea din banii mei 20.000 de euro ca avans. Banii i-am dat prin Costachescu, dar Costachescu mi-a spus ca n-are nevoie de 20.000 de euro, ci de 300.000. Nu mai stiu cum a fost, dar Costachescu a oprit 10.000 de euro, pentru deranjul lui", a mai spus martorul.Depozitia a continuat cu momentul in care deputatul Rizea a luat banii de la Coltea."Personal m-am intalnit cu Rizea la hotelul Duke din Piata Romana si i-am predat banii. Rizea spunea ca are sustinatorii lui pe care trebuie sa ii plateasca, ca americanul e neserios, ca daca stia nici nu se baga. In noiembrie 2009 s-a intors in tara Coltea. Domnul Rizea isi dorea sa fie ministru. Ne-am intalnit din nou, s-au reluat discutiile, ne-a plimbat Rizea pe acolo prin curtea PSD-ului. (...) S-a stabilit 2 decembrie data la care sa se faca plata de 200.000 de euro. Au urmat alte intalniri cu primarul Minea (de la Chiajna, n.r.) si Georgian Surdu de la RAAPPS. Eu asteptam afara pentru ca participau avocatii. Eu am vazut ca domnul Coltea era bucuros in urma acestor intalniri reconfirmandu-i-se ca lucrurile se vor rezolva. A platit 200.000 de euro pe data de 2 decembrie. Se renuntase la ideea donatiei catre fundatie si stabilise sa se incheie contracte de imprumut, insa problema era ca Rizea nu voia sa apara direct intr-un contract de imprumut. Ne-am intalnit la pranz. Rizea a refuzat sa apara ca imprumutat. Costachescu a refuzat sa fie el in locul lui si asa am ajuns eu. Ne-am intalnit la biroul avocatului Mario Ianculescu, loc in care s-au semnat contractele de imprumut. Aici a aparut Iulian Fratila cu o geanta de laptop in care se aflau 200.000 de euro. De aici am plecat la biroul lui Costachescu, unde ne astepta Rizea. Aici s-au predat banii, i-a numarat Rizea pe toti, s-a uitat la toti. Am semnat contractul de imprumut... Telefoanele le aveam in anticamera, in dulap. Rizea tot spunea ca trebuie sa ii dea altor persoane, se jura pe copiii lui, ulterior am aflat ca nu are, si noi l-am crezut. A ramas ca primeste cei 200.000 de euro si a spus ca incearca sa rezolve si asa￯, a declarat martorul denuntator in fata instantei.Urmatorul termen a fost stabilit pentru 21 aprilie.In martie 2016, deputatul PSD Cristian Rizea a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani, alaturi de omul de afaceri Lucian Coltea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca sa intervina la RAAPPS pentru retrocedarea unui teren intr-o zona rezidentiala din Bucuresti si la Primaria Chiajna pentru un teren aflat in litigiu.