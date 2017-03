Fostul manager al Spitalului Municipal Motru, condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru luare de mita

Potrivit sursei citate, magistratii Curtii de Apel Craiova au pronuntat doua hotarari definitive in cauze in care lucratori de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Gorj au efectuat activitati de cercetare penala in baza delegarii procurorilor de caz.Astfel, inculpatul Zavate Teodor Codrin, manager al Spitalului municipal Motru, judetul Gorj, a fost condamnat la 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita."In fapt, in toamna anului 2015, inculpatul Zavate Teodor Codrin, in calitate de manager al Spitalului municipal Motru, a primit de la o persoana, denuntator in cauza, suma de 1.500 de euro pentru a o ajuta pe aceasta sa ocupe un post de asistent medical in unitatea sanitara pe care o conducea. Acesta i-a creat denuntatoarei convingerea ca, folosindu-se de calitatea sa de manager, ii poate asigura ocuparea postului respectiv, prin participarea formala la un concurs organizat in acest sens", se mentioneaza in comunicatul de presa.Cea de-a doua sentinta pronuntata a fost in cazul consilierului parlamentar in cadrul Senatului, Zosim Vasile, acuzat de trafic de influenta in forma continuata."Inculpatul Zosim Vasile, consilier parlamentar in cadrul Senatului - Directia Generala Control Juridic si Securitate Interna, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata. In fapt, in anii 2013 si 2014, inculpatul Zosim Vasile a pretins si primit de la administratorul unei societati comerciale suma totala de 42.000 lei si alte foloase materiale in valoare de 1.500 lei, lasand sa se creada ca are influenta asupra conducerii unei companii energetice si a unei companii de transport petrolier, pentru incheierea unor contracte de valorificare a fierului vechi", se mai precizeaza in comunicatul de presa.