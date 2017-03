Martor in dosarul lui Sorin Oprescu: Stanca mi-a cerut 50 de mii de euro pentru Sefu' sau Barosanu'

Martorul-denuntator Petre Pietroi a raspuns, miercuri, la sute de intrebari ale judecatoarei Iosefina Parvu de la Tribunalul Bucuresti.Magistratul a vrut sa afle ce l-a determinat pe martor sa faca doua denunturi la DNA si l-a amenintat de mai multe ori ca-i face sesizare la procuror pentru marturie mincinoasa."Imi mentin denunturile formulate si declaratiile date la urmarirea penala in fata procurorilor. Primul denunt ii viza pe Bogdan Popa si Cristian Stanca. Intalnirea de la restaurantul Potcoava, pe care am relatat-o in acest inscris a avut loc cu cateva zile inainte de formularea denuntului", a sustinut martorul.In acel moment, judecatoarea i-a amintit ca si el a fost implicat in afacerile necurate de la Primaria Capitalei."Dumneavoastra ati fost implicat, ati fost la limita legii. De ce ati facut denunt? Banuiesc ca ati discutat inainte cu celalalt denuntator", a spus judecatoarea.Martorul a raspuns ca a vrut sa isi spele pacatele."Al doilea denunt a fost facut la biroul avocatului. Am venit cu ideile scrise iar un avocat a intocmit denuntul. Impreuna cu sotii Gogonea am contribuit cu ceea ce cunosteam la continutul acelui denunt. Motivul pentru care am facut denunturile a fost sa-mi spal pacatele", a aratat Petre Pietroi.In continuare, martorul a mai precizat ca facea studii de fezabilitate pentru proiectele primariei, printr-o firma."Toate studiile de fezabilitate erau in proiectia pietei. Suma finala trebuia sa fie egala cu bugetul alocat. Diferenta dintre valoarea contractelor si valoarea lucrarilor executate era mita", a sustinut Pietroi.In acel moment, judecatoarea a tinut sa-i aduca aminte ca marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoarea.Martorul a mai precizat ca Bogdan Popa, inculpat si el in dosar, i l-a prezentat pe Romeo Albu, alt inculpat din dosar, ca fiind "omul lui de incredere".Intrebat cine se ocupa efectiv de plati, Pietroi a aratat ca, pana in 2015, cei care se ocupau de plati erau sotii Teodor si Cristina Gogonea, moment in care judecatoarea Parvu l-a atentionat: "Tare ma tem ca plecati de aici cu o sesizare pentru marturie mincinoasa".Martorul a mai aratat ca Teodor Gogonea ii spunea ce valoare trebuie sa aiba plata si ca subcontractorii care realizau efectiv lucrarile de constructie la obiectivele Primariei erau atat reali, cat si fictivi."Subcontractorii fictivi erau alesi de Popa. In 2015, eu si Gogonea ne-am intalnit in Piata Aviatorilor cu Stanca. Ne-a dat un plic cu cinci mii euro si ne-a zis ca sunt pentru Emanuel Albu, seful de santier. Intalnirea a fost solicitata de inculpatul Popa", a continuat Pietroi.Martorul a aratat ca, in alta imprejurare, Bogdan Popa i-a cerut sa-i dea sapte mii de euro lui Romeo Albu pentru directorul economic al Primariei, Octavian Mircea Constantinescu."I-am zis: Sapte mii pentru Constantinescu. A dat din cap si a plecat", a continuat martorul.In acest moment, judecatorul l-a intrebat daca are certitudinea ca banii au ajuns la Constantinescu si Sorin Oprescu."Nu am avut o certitudine ca banii mergeau catre Oprescu si Constantinescu, dar am avut banuiala datorata faptului ca platile primariei catre SC Green Line, (firma care apartine sotilor Gogonea n.red.), se faceau foarte repede. Pe baza acestei banuieli am avut convingerea ca banii au ajuns la Oprescu si Constantinescu", a continuat martorul.Judecatoarea l-a atentionat din nou: "Nu mai dati raspunsuri oscilante, nu voi ezita sa iau masuri impotriva dumneavoastra".Declaratia a continuat cu relatarea unei intamplari din vara lui 2015."Atunci m-am vazut cu Stanca la un restaurant si m-am plans ca sunt intarziate o parte dintre plati. Inculpatul Stanca mi-a zis textual: 'dati si voi niste bani din suma incasata si se rezolva problema'. Stanca mi-a zis ca aceste sume s-ar duce la Constantinescu si, posibil, Oprescu. (...) Dupa o saptamana, Stanca mi-a cerut 50 de mii de euro pentru 'Sefu' sau Barosanu'. Precizez ca eu am dedus din discutiile cu inculpatii Popa si Stanca ca deasupra lor nu poate fi decat Oprescu. Intr-o discutie de la o spalatorie auto l-am intrebat pe Stanca daca Oprescu nu este plecat in concediu. Mi-a confirmat ca da, dar ca se intoarce", a mai aratat martorul.El a mai dat detalii despre o deplasare a lui Sorin Oprescu la Viena, moment in care judecatoarea Parvu i-a cerut imperativ: "Stati drept! Atunci cand formulati denunturi si cand niste oameni ajung in boxa va asumati o responsabilitate foarte mare si presupune o anumita conduita"La urmatorul termen vor fi audiati alti trei martori.Dosarul in care sunt judecati Sorin Oprescu, fosti angajati ai Primariei Capitalei si oameni de afaceri a fost trimis de procurorii DNA la Tribunalul Bucuresti in 20 noiembrie 2015, iar dupa ce a trecut prin procedura de camera preliminara, a ajuns la judecarea in fond, in 8 iunie 2016 fiind primul termen.Potrivit DNA, Bogdan Popa este acuzat ca a constituit un grup infractional organizat, la care au aderat ulterior si ceilalti inculpati, care avea ca scop savarsirea de infractiuni de coruptie, mai precis dare si luare de mita, din sume provenite din bugetul municipiului Bucuresti, grup pe care, de la finalul anului 2013, l-ar fi condus Sorin Oprescu.Oprescu este acuzat ca a primit 25.000 de euro la locuinta sa din Ciolpani, de la Bogdan Popa."La data de 5 septembrie 2015, inculpatul Oprescu Sorin Mircea in calitate de primar al municipiului Bucuresti, in baza unei intelegeri prealabile cu inculpatii Popa Bogdan Cornel si Stanca Cristian, a primit de la primul suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretinsi in mod necuvenit de cei doi de la administratorii unei societati comerciale (denuntatori in cauza), in legatura cu un contract de executii lucrari in cadrul Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti de la Portile Bucurestiului. Prin aceasta conduita, primarul Municipiului Bucuresti nu a facut altceva decat sa ᅡvalidezeᅡ activitatea infractionala desfasurata de inculpatii Stanca Cristian si Popa Bogdan Cornel, dar si mentinerea acestuia din urma in functia de director al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane, cu luarea in considerare a posibilitatii numirii sale ca director la ALPAB, desi stia ca acesta comite infractiuni de coruptie", au scris procurorii in rechizitoriu.