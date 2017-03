Mircea Guta, fostul primar din Calafat, condamnat la 5 ani si 4 luni de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu

In acelasi dosar a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare si omul de afaceri Constantin Coman, acuzat de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata.Procurorii DNA Craiova l-au trimis in judecata, in iulie 2014, pe Mircea Guta, dupa ce edilul ar fi dispus achizitionarea mai multor bunuri din bugetul Primariei, prin achizitie directa de la firmele administrate de omul de afaceri Constantin Coman."La finele anului 2008, inculpatul Guta Mircea Marinel a pretins si primit de la inculpatul Coman Constantin un autoturism Chrysler, pentru a-si exercita puterea de decizie in interiorul Primariei Calafat, in scopul derularii, cu incalcarea legislatiei privind achizitiile publice, a unor relatii comerciale intre institutia publica si societatile comerciale administrate de inculpatul Coman Constantin", au aratat procurorii, in rechizitoriu.Bugetului local al municipiului Calafat a fost prejudiciat, astfel, cu 403.041 euro.