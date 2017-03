Tariceanu la primul termen al procesului in care este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului: Nu recunosc acuzatiile care mi se aduc

Avocatul lui Calin Popescu Tariceanu le-a spus judecatorilor ca politicianul doreste sa dea declaratie de inculpat si a cerut termen pentru a pregati apararea.Unul dintre judecatorii din complet i-a spus lui Tariceanu ca poate sa recunoasca invinuirile care i se aduc si sa beneficieze de reducerea pedepsei cu o treime.Calin Popescu Tariceanu a spus insa ca vrea sa fie judecat in procedura obisnuita, pentru ca nu recunoaste acuzatiile care i se aduc si "nici nu le intelege".Avocatul lui Tariceanu le-a mai spus judecatorilor ca apararea vrea sa ceara probe in proces si, totodata, sa vada ce probe vrea sa prezinte Directia Nationala Anticoruptie. Acesta a mai spus ca patru martori audiati nu sunt trecuti in rechizitoriu, iar alti martori au fost audiati intr-un dosar disjuns.Procurorul DNA prezent la sedinta de judecata a spus ca acuzarea nu contesta probele administrate in faza de urmarire penala si ca este de acord cu cererea avocatului de studiere a actelor depuse la primul termen din dosarul lui Tariceanu.Intrebat, la iesirea din sala de judecata, de ce nu intelege acuzatiile, Tariceanu a raspuns: "Prefer ca justitia sa se faca in sala de judecata, si nu televizata. Imi cer scuze, aceasta atitudine este un respect pe care eu il datorez justitiei si pe care, ca orice cetatean, trebuie sa-l avem".El a mai spus, referitor la declaratia data ca martor de Victor Ponta in dosarul sau, ca aceasta este publica, afirmand ca nu crede ca este "extrem de edificatoare" si ca ar contine ceva "incriminatoriu".In legatura cu declaratia data de fosta sotie a lui Tariceanu, avocatul a aratat ca aceasta este "o manipulare a presei, a unei anumite parti a presei care incearca sa acrediteze o teza falsa". "Nicio declaratie din dosar nu este impotriva clientului meu", a completat aparatorul lui Tariceanu.Intrebat de ce este necesara eliminarea din procedura de numire a procurorilor sefi a presedintelui, Tariceanu a aratat ca "problemele politice se discuta in Parlament".Procesul in care Calin Popescu Tariceanu este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului a inceput marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, pe 10 februarie, instanta a decis ca procesul poate incepe pe fond, respingand definitiv cererile si exceptiile formulate de presedintele Senatului.Pe 6 iulie 2016, procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata pe Calin Popescu Tariceanu, dupa ce ar fi mintit in declaratiile date ca martor in dosarul retrocedarii unei suprafete din Padurea Snagov si a fermei Baneasa, in care sunt judecati printul Paul, Remus Truica, Tal Silberstein si Dan Andronic. Alaturi de presedintele Senatului a fost trimis in judecata si Dorin Marian, fost sef al Administratiei Prezidentiale a Romaniei in anul 2000, acesta fiind acuzat tot de marturie mincinoasa.Fostul premier Victor Ponta a fost audiat ca martor de procurorii DNA in dosarul de marturie mincinoasa al presedintelui Senatului. Intrebat despre relatia cu Remus Truica, omul de afaceri care ar fi pus la cale retrocedarea frauduloasa a padurii Snagov, Ponta a recunoscut ca-l stia pe acesta de mai multi ani. "Dupa ce am devenit prim-ministru, am evitat sa ma mai vad cu Truica, deoarece am fost informat de SRI ca sunt probleme cu acesta, fara a primi alte detalii", a aratat Ponta.Intrebat si daca s-a intalnit cu consultantul politic israelian Tal Silberstein acasa la Tariceanu, Ponta a raspuns afirmativ."Da, l-am gasit acasa la Calin Popescu Tariceanu in 2014 si s-a vorbit de formarea unui nou partid. Tariceanu se vedea si cu Traian Basescu si cu Vasile Blaga", a declarat la DNA fostul premier, conform actelor de la dosar consultate de News.ro.In acelasi dosar, fosta sotie a lui Calin Popescu Tariceanu, Ioana Valmar, a declarat procurorilor DNA ca, in octombrie 2008, a fost contactata de un avocat de la o firma de avocatura care i-a cerut sa autentifice ca notar, un contract de vanzare-cumparare privind un teren din Bucuresti si care apartinea Printului Paul Al Romaniei."Erau 17 hectare pe Strada Ion Ionescu de la Brad din Bucuresti. Avocatul mi-a spus ca este pe Strada Sisesti si mi-a cerut o estimare de taxe. Cumparator era SC Replicia, prin Remus Truica. I-am comunicat ca valoarea minima pentru tranzactie, conform grilei notarilor pentru 2008 era de 500 de euro pe metru patrat. Rezulta o valoare de 85 milioane de euro, impozitul in sarcina vanzatorului calculat fiind de 1.709.000 de euro. Truica mi-a cerut sa autentific contractul la o valoare de 50-60 euro/mp. Nu am fost de acord", a aratat fosta sotie a lui Tariceanu, in declaratia de martor.Intr-un final, tranzactia nu s-a mai semnat la cabinetul Ioanei Tariceanu si Remus Truica a ales alt notar.Pe 18 mai 2016, omul de afaceri Remus Truica, Printul Paul si alte 20 de persoane, intre care Tal Silberstein, Benjamin Steinmetz Agavi Moshe, Marius Marcovici si jurnalistul Dan Andronic, au fost trimisi in judecata in dosarul retrocedarii ilegale a fermei Baneasa si a 47 de hectare din Padurea Snagov.