Instanta suprema judeca primul termen pe fond in procesul lui Calin Popescu Tariceanu

Magistratii instantei supreme judeca, marti, primul termen pe fond al dosarului in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, potrivit News.ro

Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, marti, primul termen in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce, pe 10 februarie, a decis ca procesul poate incepe pe fond, respingand, definitiv, ca nefondata contestatia presedintelui Senatului.

In 28 noiembrie 2016, instanta a respins cererile si exceptiile formulate de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si a decis ca judecarea pe fond a dosarului in care este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului poate incepe.

Decizia a fost contestata de Tariceanu si a fost judecata in 8 februarie de instanta suprema. Pronuntarea a fost, insa, amanata pentru 10 februarie.

In 6 iulie 2016, procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata pe Calin Popescu Tariceanu pentru infractiunile de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, in legatura cu declaratiile date ca martor in dosarul retrocedarii unei suprafete din Padurea Snagov si a fermei Baneasa, in care sunt judecati printul Paul, Remus Truica, Tal Silberstein si Dan Andronic.

Alaturi de presedintele Senatului a fost trimis in judecata si Dorin Marian, fost sef al Administratiei Prezidentiale a Romaniei in anul 2000, acesta fiind acuzat tot de marturie mincinoasa.