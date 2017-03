Tribunalul Prahova se pronunta asupra cererii DNA privind emiterea unui nou mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita

Judecatorii Tribunalului Prahova sunt asteptati sa se pronunte, marti, asura solicitarii formulate de DNA Ploiesti privind emiterea unui nou mandat de arestare in lipsa pe numele fostului deputat Sebastian Ghita.

DNA a formulat solicitarea de emitere a mandatului de arestare in al cincilea dosar al fostului parlamentar, in care acesta este urmarit penal pentru patru infractiuni de trafic de influenta, trei infractiuni de spalare a banilor si constituire de grup infractional organizat, in data de 28 februarie. Tot atunci au fost prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva si doi dintre apropiatii lui Ghita, respectiv directorul SC Teamnet International, Bogdan Padiu, si cumnatul fostului deputat, care este si administratorul SC Asesoft International, Cristian Anastasescu. La acea data, Tribunalul Prahova a respins propunerea privind arestarea preventiva a lui Padiu si Anastasescu, solutie confirmata de Curtea de Apel Ploiesti, magistratii Tribunalului decizand totodata disjungerea dosarului si stabilIirea datei de 6 martie pentru a se pronunta cu privire la emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita. In 6 martie, luarea unei decizii a fost din nou amanata din cauza lipsei dosarului de urmarire penala.

In al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghita, procurorii suspecteaza ca fostul deputat, care pana in anul 2012, cand a fost ales in Parlament, a fost reprezentant al SC Teamnet International SRL si SC Asesoft International SA a pretins si primit de la reprezentantii celor doua societati sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai unor institutii si autoritati publice sa le atribuie contracte de prestare de servicii IT si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de catre Ghita. Este vorba, potrivit DNA, despre contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, incheiate intre anii 2007 si 2015 de catre mai multe societati comerciale cu profil de activitate in domeniul IT si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale SC Teamnet International SRL si SC Asesoft International S.A.

Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale, cel in care mai sunt acuzati fosti sefi din Politie si Parchet din Prahova si un altul in care este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu.

De asemenea, Sebastian Ghita mai este urmarit penal si in alte doua dosare de coruptie, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012 si cel in care cumnatul fostului premier Ponta Iulian Hertanu este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in acesta din urma fiind cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma.