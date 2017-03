Deputata Steluta Cataniciu pierde din nou procesul cu ANI pe conflict de interese

Decizia este definitiva.Steluta Cataniciu a introdus in instanta o contestatie in anulare, care este o cale extraordinara de atac, dupa ce, in noiembrie 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca ea a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa.In martie 2013, Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Steluta Cataniciu, la acea vreme deputat PNL, a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa, pe vremea cand era consilier local in Cluj Napoca, deoarece a participat la adoptarea unei hotarari in favoarea unei societati unde avea un interes patrimonial.Potrivit ANI, in calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, Steluta Cataniciu a participat, la data de 7 aprilie 2009, la procesul de deliberare si adoptare a Hotararii Consiliului Local privind prelungirea contractului de asociere pentru spatiu cu alta destinatie a Societatii Cooperativa Mestesugareasca Foto Optica din Cluj-Napoca.Steluta Cataniciu a reprezentat in instanta interesele Societatii Cooperativa Mestesugareasca Foto Optica din Cluj-Napoca in litigiul avut cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca, prin contracte de asistenta juridica incheiate la data de 22 aprilie 2008 si 5 mai 2009.Pentru contractele incheiate, Steluta Cataniciu a incasat suma de 8.000 lei.Parti in litigiu au fost Societatea Cooperativa Mestesugareasca Foto Optica, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca si Comisia de vanzare a spatiilor comerciale si de prestari servicii din cadrul Primariei Cluj-Napoca.In perioada 27 iunie 2008 - 4 noiembrie 2008, Steluta Cataniciu a detinut calitatea de membru al Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestari servicii, comisie aflata in subordinea Primariei Cluj-Napoca.ANI sustinea ca, desi avea un interes patrimonial personal in problema supusa dezbaterilor, Steluta Cataniciu a participat, la data de 7 aprilie 2009, la procesul de deliberare si adoptare a Hotararii Consiliului Local privind prelungirea contractului de asociere pentru spatiu cu alta destinatie a Societatii Cooperativa Mestesugareasca Foto Optica.Conform dispozitiilor art. 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 'Nu pot lua parte la deliberarea si la adoptarea hotararilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal in problema supusa dezbaterilor consiliului local'.Potrivit prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii, acestia fiind obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.