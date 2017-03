Fost director din MTS, judecat pentru ca a platit cu banii ministerului o tabara politica a organizatiei tineretului PSD

In acelasi dosar au fost trimisi in judecata Georgiana Draghici, pentru marturie mincinoasa, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, instigare la participatie improprie la abuz in serviciu, instigare la marturie mincinoasa, instigare la favorizarea faptuitorului si Doru Marian Balasoiu, pentru fals material in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si participatie improprie la abuz in serviciu.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2013, Mircea Cristian Melesteu, atunci director al Directiei Programe si Activitati pentru Studenti din MTS, sub pretextul desfasurarii proiectului studentesc ED-ECO Sport, a contribuit la organizarea unei tabere politice de dezvoltare personala si leadership pentru organizatia de tineret a unui partid politic, la doua hoteluri din Poiana Brasov ce se afla in administrarea Complexului Sportiv National Poiana Brasov.Toate cheltuielile de cazare si masa ale celor 102 de participanti, in cuantum de 14.000 de lei, destinate desfasurarii proiectului, in perioada 22-24 noiembrie 2013, au fost suportate din fondurile publice gestionate de Ministerul Tineretului si Sportului, suma ce constituie "un folos necuvenit pentru formatiunea politica", potrivit anchetatorilor."De mentionat este ca o mare parte dintre persoanele care figurau pe lista de participare la acel proiect sunt studenti ai unei facultati din Pitesti care nu au participat la acel eveniment decat pe ᅡhartieᅡ", au scris procurorii in actul de sesizare a instantei.Georgiana Draghici este acuzata ca, in luna decembrie 2013, i-a solicitat unei persoane sa transmita prin e-mail un tabel cuprinzand datele unor studenti ai facultatii respective, urmand ca acesta sa ajunga la Doru Balasoiu si o alta persoana, cu indicatia de "a-l completa cu mai multe tipuri de scris"."In aceeasi perioada si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul Balasoiu Doru Marian, la solicitarea inculpatei Draghici Georgiana, a falsificat semnaturile unor studenti ai facultatii din Pitesti, care apar pe lista participantilor fictivi la proiectul studentesc Ed Eco Sport, pe diagrama de cazare si pontajul de masa. Aceste documente au fost avute in vedere de catre functionari din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului la aprobarea decontarii nelegale a proiectului mentionat, fara a avea cunostinta despre caracterul formal al proiectului sau despre fictivitatea documentelor anexa", au precizat procurorii.Georgiana Draghici mai este acuzata ca, in luna aprilie 2016, cand a fost audiata in calitate de martor in acest dosar, a facut afirmatii mincinoase si nu a spus tot ce stia cu privire la aspectele esentiale din aceasta cauza. Mai mult, Draghici a determinat o alta persoana sa faca afirmatii mincinoase in declaratia de martor pe care aceasta a dat-o in cauza, pentru ca astfel sa nu fie implicata in cercetarile privind favorizarea lui Doru Balasoiu.Procurorii au pus sechestru asigurator pe un imobil al lui Melesteu.Ministerul Tineretului si Sportului s-a constituit parte civila in cauza, cu suma de 14.000 de lei, respectiv cheltuielile de cazare si masa ale participantilor la tabara politica. Si CSN Poiana Brasov s-a constituit parte civila in cauza, cu suma de 7.889 de lei, reprezentand suma neincasata prin neaplicarea tarifelor de cazare si masa pentru terti.Dosarul a fost trimis pentru judecare Tribunalului Bucuresti, procurorii propunand mentinerea sechestrului asigurator.Cristian Melesteu a fost consilier judetean PSD Arges si director al Casei de Cultura a Studentilor Pitesti.