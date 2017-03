Ponta a declarat, in dosarul in care este judecat Tariceanu, ca a rupt relatiile cu Remus Truica dupa o sesizare venita de la SRI

Fostul premier Victor Ponta a fost audiat ca martor in dosarul de marturie mincinoasa al presedintelui Senatului. Intrebat despre relatia cu Remus Truica, omul de afaceri care ar fi pus la cale retrocedarea frauduloasa a padurii Snagov, Ponta a recunoscut ca-l stia pe acesta de mai multi ani."Dupa ce am devenit prim-ministru am evitat sa ma mai vad cu Truica, deoarece am fost informat de SRI ca sunt probleme cu acesta, fara a primi alte detalii", a mai aratat Ponta, potrivit sursei citate.Chestionat daca s-a intalnit cu consultantul politic israelian Tal Silberstein acasa la Tariceanu, Ponta a raspuns afirmativ. "Da, l-am gasit acasa la Calin Popescu Tariceanu in 2014 si s-a vorbit de formarea unui nou partid. Tariceanu se vedea si cu Traian Basescu si cu Vasile Blaga", a declarat la DNA fostul premier.In acelasi dosar,ca, in octombrie 2008, a fost contactata de un avocat de la o firma de avocatura care i-a cerut sa autentifice ca notar, un contract de vanzare - cumparare privind un teren din Bucuresti si care apartinea Printului Paul Al Romaniei."Erau 17 hectare pe Strada Ion Ionescu de la Brad din Bucuresti. Avocatul mi-a spus ca este pe Strada Sisesti si mi-a cerut o estimare de taxe. Cumparator era SC Replicia, prin Remus Truica. I-am comunicat ca valoarea minima pentru tranzactie, conform grilei notarilor pentru 2008 era de 500 de euro pe metru patrat. Rezulta o valoare de 85 milioane de euro, impozitul in sarcina vanzatorului calculat fiind de 1.709.000 de euro. Truica mi-a cerut sa autentific contractul la o valoare de 50-60 euro/mp. Nu am fost de acord", a aratat fosta nevasta a lui Tariceanu in declaratia de martor.Intr-un final, tranzactia nu s-a mai semnat la cabinetul Ioanei Tariceanu si Truica a ales alt notar.La dosar mai exista si un denunt al lui Paul Al Romaniei impotriva lui Remus Truica. Potrivit documentului, dupa ce a obtinut drepturile litigioase asupra padurii Snagov, firma Reciplia a vandut, pe 5 decembrie 2017, lui Sorin Rosca Stanescu 10.100 de metri patrati cu un pret de 2,5 euro pe metru patrat si in 2008 aceeasi firma a vandut catre Remus Truica 75.400 de metri patrati la un pret de 1,3 euro pe metru patrat. Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru data de 14 martie primul termen al judecarii pe fond in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este acuzat de savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:"La data de 15 aprilie 2016, in cadrul actelor de cercetare efectuate pentru lamurirea cauzei referitoare la retrocedarea presupus nelegala a unei suprafete din Padurea Snagov si a Fermei Baneasa, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton, in depozitia luata sub juramant,asupra carora a fost intrebat si nu a spus tot ce stie in legatura cu imprejurari esentiale, urmarind prin aceasta impiedicarea / ingreunarea tragerii la raspundere penala a inculpatilor cercetati in dosarul trimis in judecata, mediatizat prin comunicatul nr 654 din 18 mai 2016 Astfel, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton a mentionat in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre:- retrocedarea catre Paul Philippe Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului),- implicarea inculpatilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare,- actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri.De asemenea, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton a mai facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie in legatura cu relatia avuta cu inculpatii Tal Silberstein, Andronic Dan Catalin si Truica Remus, in contextul mentionat mai sus, intalnirile si discutiile purtate cu acesta din urma referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor mentionate mai sus si modalitatea de dobandire si valorificare a bunurilor revendicate.In acelasi context, inculpatul a mai precizat, ca nu a avut o relatie apropiata cu inculpatul Marcovici Marius, ascunzand totodata ca are cunostinta de relatia acestuia din urma cu inculpatul Tal Silberstein.Totodata, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton a afirmat in mod nereal ca nu l-a prezentat/introdus pe Tal Silberstein altor politicieni din Romania.In contextul instrumentarii aceleiasi cauze, la data de 28 aprilie 2016, inculpatul Marian Marius Dorin a facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie in legatura cu angajarea lui Marcovici Marius Andrei, in calitate de consilier personal la Cancelaria primului ministru Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton, urmare a intelegerii acestuia din urma cu Tal Silberstein.De asemenea, inculpatul Marian Marius Dorin, a afirmat in mod nereal ca nu cunostea activitatea si atributiile de serviciu ale lui Marcovici Marius Andrei, in conditiile in care acesta din urma era cunoscut in cercurile politice ca 'omul lui Tal'."