Declaratiile martorilor din ultimul dosar al lui Ghita se refera mai mult la participatia penala a fostului deputat

Mai multi angajati ai unor firme din domeniul IT care au contracte cu autoritati publice sunt martori in cel mai nou dosar de coruptie al fostului deputat Sebastian Ghita, iar declaratiile martorilor din dosar se refera in mare parte la participatia penala a lui Ghita si mai putin la participatia penala a celor doi sefi de la Asesoft si Teamnet, Cristian Anastasiu si Bogdan Padiu, a constatat Tribunalul Prahova, care a respins arestarea preventiva a acestora din urma, potrivit News.ro.Persoane cu functii de conducere in firme din domeniul IT au dat declaratii la DNA in faza de urmarire penala in cel de-al cincilea dosar de coruptie in care este anchetat Sebastian Ghita, alaturi de cumnatul sau, Cristian Anastasescu, si de Bogdan Padiu, sefi in companiile Asesoft International si Teamnet International.Potrivit incheierii de sedinta in care DNA a cerut arestarea preventiva a lui Ghita si a celor doi apropiati ai acestuia, multe dintre declaratiile martorilor din dosar fac referire la faptele lui Ghita si mai putin la participatia penala a celor doi oameni de afaceri aflati in fruntea unor firme care ar fi controlate de fostul deputat."In ceea ce priveste declaratiile martorilor audiati in faza de urmarire penala, judecatorul de drepturi si libertati apreciaza in sensul ca mare parte din aceste declaratii se refera la participatia penala a inculpatului Ghita Sebastian Aurelian, referirile la participatia penala a inculpatilor Anastasescu Cristian si Padiu Bogdan nefiind suficient de concludente in ceea ce priveste savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta in forma continuata, respectiv de constituire a unui grup infractional organizat", se arata in documentul citat.Acelasi document precizeaza si ca, in opinia judecatorului de drepturi si libertati care a respins arestarea preventiva a lui Anastasescu si Padiu, "din probatoriul administrat, cauza nu este inca suficient lamurita in ceea ce priveste participatia penala a inculpatilor Anastasescu Cristian si Padiu Bogdan in cadrul grupului infractional organizat (pentru aceasta participatie penala exista anumite indicii), precum si asupra modalitatii in care inculpatii au savirsit actele de complicitate la infractiunea de trafic de influenta, pentru care s-a pus in miscare actiunea penala fata de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian".Instanta a retinut si ca modalitatea in care s-a savarsit infractiunea de spalare de bani nu este inca pe deplin clarificata, fiind necesara administrarea si a altor mijloace de proba.Magistratul a constatat, de asemenea, ca din probatoriul administrat in faza de urmarire "se contureaza suspiciunea rezonabila in sensul ca inculpatii au savarsit acte materiale care intra in continutul infractiunii de spalare de bani, pentru care s-a pus in miscare actiunea penala impotriva lor, dar acest lucru nu este suficient pentru luarea celei mai restrictive masuri preventive - masura arestarii preventive".DNA a cerut saptamana trecuta, luni, un nou mandat de arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita si arestarea preventiva a lui Anastasescu si Padiu. Cauza privind solicitarea de emitere a unui nou mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghita a fost disjunsa, in timp ce propunerea formulata in privinta lui Anastasescu si Padiu a fost respinsa, cei doi fiind pusi sub control judiciar.