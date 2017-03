Curtea de Apel Ploiesti a mentinut controlul judiciar pentru Padiu si Anastasescu in dosarul Ghita

Administratorul SC Asesoft International, Cristian Anastasescu, si directorul SC Teamnet International, Bogdan Padiu, urmariti penal pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata, precum si constituire a unui grup infractional organizat, raman sub control judiciar, a decis definitiv, luni seara, Curtea de Apel Ploiesti, potrivit News.ro."In baza art.425/1 alin.7 pct.2 lit.a) Cod de procedura penala raportat la art.203 alin.5 Cod procedura penala admite contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti impotriva incheierii nr. 81 din data de 28 februarie 2017 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Prahova privind pe inculpatii Anastasescu Cristian si Padiu Bogdan. Desfiinteaza in parte incheierea si in rejudecare, impune inculpatilor Anastasescu Cristian si Padiu Bogdan ca pe durata controlului judiciar sa nu comunice cu martora Crusti Aurora Ecaterina direct sau indirect, pe nicio cale. Respinge ca nefondata contestatia formulata de inculpatul Padiu Bogdan impotriva aceleasi incheieri. Mentine in rest dispozitiile incheierii. Obliga pe contestatorul inculpat Padiu Bogdan la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu astazi, 06 martie 2017. Document: Incheiere - masuri preventive (faza de UP)"judecatorii Curtii de Apel Ploiesti au decis, luni seara, definitiv, mentinerea controlului judiciar fata de Cristian Anastasescu si Bogdan Padiu, urmariti penal in cel mai nou dosar de coruptie al fostului deputat Sebastian Ghita."Admite contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti impotriva incheierii nr. 81 din data de 28 februarie 2017 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Prahova privindu-i pe inculpatii Anastasescu Cristian si Padiu Bogdan. Desfiinteaza in parte incheierea si in rejudecare impune inculpatilor Anastasescu Cristian si Padiu Bogdan ca pe durata controlului judiciar sa nu comunice cu martora Crusti Aurora Ecaterina direct sau indirect, pe nicio cale. Respinge ca nefondata contestatia formulata de inculpatul Padiu Bogdan impotriva aceleasi incheieri. Mentine in rest dispozitiile incheierii. Definitiva", este solutia pronuntata, luni seara, de Curtea de Apel Ploiesti si publicata pe portalul instantelor de judecata.Cei doi, care sunt acuzati de zeci de infractiuni de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata si constituire a unui grup infractional organizat, au fost adusi cu mandat la DNA Ploiesti saptamana trecuta si au fost retinuti, luni seara, de catre procurorii DNA. Marti, ei au fost prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva , Tribunalul Prajova respingand propunerea DNA intrucat "din probatoriul administrat, cauza nu este inca suficient lamurita in ceea ce priveste participatia penala a inculpatilor Anastasescu Cristian si Padiu Bogdan in cadrul grupului infractional organizat (pentru aceasta participatie penala exista anumite indicii), precum si asupra modalitatii in care inculpatii au savirsit actele de complicitate la infractiunea de trafic de influenta, pentru care s-a pus in miscare actiunea penala fata de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian", se arata in motovarea deciziei.In al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghita procurorii suspecteaza ca fostul deputat, care pana in anul 2012, cand a fost ales in Parlament, a fost reprezentant al S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A. a pretins si primit de la reprezentantii celor doua societati sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai unor institutii si autoritati publice sa le atribuie contracte de prestare de servicii IT si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de catre Ghita. Este vorba, potrivit DNA, despre contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, incheiate intre anii 2007 si 2015 de catre mai multe societati comerciale cu profil de activitate in domeniul IT si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A.