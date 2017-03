Flori Dinu, directorul Hexi Pharma, audiata la Parchetul General

Flori Dinu a refuzat sa dea detalii jurnalistilor despre motivul pentru care a fost chemata la Parchet, aratand doar ca ancheta in acest dosar nu a fost finalizata.In acest dosar, Flori Dinu este acuzata de savarsirea a 99 de infractiuni de inselaciune in forma continuata, 29 de infractiuni de inselaciune si participatie improprie la infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor.Parchetul General sustine ca Flori Dinu, in calitate de director general al Hexi Pharma, avand atributii in special pe partea de vanzari, la instigarea lui Dan Condrea si cunoscand ca produsele comercializate nu respecta specificatiile din etichete, a coordonat intreg personalul care le-a promovat si a intermediat activitatea de negociere si incheiere de contracte de furnizare, inducand in eroare reprezentantii unitatilor medicale.'Faptele au fost comise prin utilizarea de mijloace frauduloase, reprezentate de etichetele produselor neconforme, precum si ofertele transmise unitatilor inselate, direct sau prin intermediul portalului e-licitatii.ro', mai spun procurorii.Parchetul mai sustine ca Flori Dinu, prin activitatea sa de conducere si coordonare a departamentului de vanzari al Hexi Pharma si asigurarea vanzarii catre mai multe unitati sanitare a unor produse neconforme, a impiedicat luarea masurilor privitoare la prevenirea si combaterea bolilor infecto-contagioase, fapta ce a avut ca urmare raspandirea unor asemenea boli.In decembrie 2016, procurorul general Augustin Lazar anunta ca o solutie in dosarul 'Hexi Pharma' va fi emisa cel mai tarziu in luna februarie, dupa ce vor fi efectuate mai multe teste asupra concentratiei substantelor active si eficacitatii microbiologice.