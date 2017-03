Solicitarea DNA de emitere a unui nou mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, discutata de Tribunalul Prahova

Tot luni, Curtea de Apel Ploiesti se pronunta cu privire la contestatia DNA fata de punere sub control judiciar a directorului Teamnet, Bogdan Padiu, si administratorului Asesoft, Cristian Anastasescu, cercetati si ei in acelasi dosar alaturi de Ghita.Judecatorii de la Tribunalul Prahova vor decide daca admit sau nu propunerea DNA Ploiesti de emitere a unui mandat de arestare in lispa pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, in al cincilea dosar de coruptie in care acesta este urmarit penal pentru patru infractiuni de trafic de influenta, trei infractiuni de spalare a banilor si constituire de grup infractional organizat.Saptamana trecuta, DNA a cerut emiterea unui nou mandat de arestare pe numele fostului parlamentar, disparut in luna decembrie si dat in urmarire internationala, dar si pe numele a doi dintre apropiatii acestuia, respectiv al adminsitratorului SC Asesoft International, Cristian Anastasescu, si a directorului SC Teamnet, Bogdan Padiu. Tribunalul Prahova a respins propunerea de arestare preventiva a lui Anastasescu si Padiu, punandu-i pe cei doi sub control judiciar si a disjuns dosarul, stabilind drept termen data de 6 decembrie pentru pronuntarea cu privire la emiterea unui nou mandat de arestare preventiva pe numele lui Sebastian Ghita.DNA a contestat decizia Tribunalului Prahova si cere in continuare arestarea preventiva a cumnatului lui Ghita, Cristian Anastasescu, si a lui Bogdan Padiu, Curtea de Apel Ploiesti urmand sa se pronunte tot luni asupra contestatiei.Cristian Anastasescu, administratorul Asesoft International, si Bogdan Padiu, directorul Grupului Teamnet, au fost retinuti pentru 24 de ore, la inceputul saptamanii trecute, dupa aproape opt ore de audieri la sediul DNA Ploiesti, in noul dosar care il vizeaza pe fostul deputat Sebastian Ghita, in care se suspecteaza ca trei firme conduse sau controlate de rude sau prieteni ai acestuia i-ar fi dat 50 de milioane de lei bani destinati unor ministri sau functionari publici care sa contribuie la castigarea unor noi contracte de catre cele trei societati.Padiu si Anastasescu sunt acuzati de infractiuni de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata si constituire a unui grup infractional organizat.Procurorii DNA Ploiesti au propus, de asemenea, Tribunalului Prahova emiterea unui nou mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita.In al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghita procurorii suspecteaza ca fostul deputat, care pana in anul 2012, cand a fost ales in Parlament, a fost reprezentant al S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A. a pretins si primit de la reprezentantii celor doua societati sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai unor institutii si autoritati publice sa le atribuie contracte de prestare de servicii IT si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de catre Ghita. Este vorba, potrivit DNA, despre contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, incheiate intre anii 2007 si 2015 de catre mai multe societati comerciale cu profil de activitate in domeniul IT si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A.Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale, cel in care mai sunt acuzati fosti sefi din Politie si Parchet din Prahova si un altul in care este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu.De asemenea, Sebastian Ghita mai este urmarit penal si in alte doua dosare de coruptie, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012 si cel in care cumnatul fostului premier Ponta Iulian Hertanu este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in acesta din urma fiind cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma.Pe 10 ianuarie, instanta suprema a decis definitiv emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. Tot pe 10 ianuarie, un alt complet de la instanta suprema a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind dat si in urmarire internationala, prin Interpol. Ghita a disparut in 21 decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalat termenii controlului judiciar in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie.