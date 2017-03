Gheorghe Stefan, trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar, in care este implicata "Fabrica de Timbre" a Postei Romane

Potrivit unui comunicat DNA, paguba realizata ar fi de peste 2,2 milioane leiIn judecata au mai fost trimisi Dragos Cosmin Mihailescu, fost director al companiei citate, omul de afaceri Marian Constantinof, MIhai Chebac, fost fost director al Directiei dezvoltare din cadrul Postei si Dorin Laurian Firuti, adminstarator la trei societati comerciale.Ce acuza procurorii:"In iulie - august 2009, inculpatul Gheorghe Stefan, primarul municipiului Piatra Neamt si vicepresedinte al unui partid politic, i-a propus inculpatului Constantinof Marian ca, in schimbul unor sume de bani, isi va folosi influenta pe langa reprezentantii Companiei Nationale Posta Romana S.A (C.N.P.R.), astfel incatSumele de bani pe care le pretindea Gheorghe Stefan urmau sa provina tocmai din incasarile obtinute din executarea primelor contracte. Deoarece banii i s-ar fi dat lui Gheorghe Stefan, cheltuielile de aprovizionare cu hartie ar fi trebuit sa fie acoperite din profitul generat de urmatoarele contracte incheiate.Un prim pas pentru atribuirea clientelara a unor contracte catre firmele controlate de Marian Constantinof l-a reprezentat. Mihailescu Cosmin Dragos era la momentul respectiv o persoana apropiata inculpatului Constantinof Marian si a avut sarcina sa controleze si sa manipuleze procedurile de achizitie publica."Fabrica de Timbre" este o sucursala fara personalitate juridica a C.N. Posta Romana S.A. (C.N.P.R.). Aceasta putea achizitiona doar hartie care nu era produs finit, pentru executarea comenzilor venite de la centrala C.N.P.R. si de la terti.In vederea declansarii procedurilor de achizitie era nevoie de o comanda de furnizare a hartiei din partea centralei C.N.P.R. catre sucursala "Fabrica de Timbre". Sucursala ar fi trebuit sa achizitioneze hartie in role, sa o prelucreze prin mijloace proprii si sa o transforme in produs finit (hartie pentru imprimante matriceale).Inculpatul Mihai Chebac, numit si mentinut in functia de director al Directiei dezvoltare din C.N.P.R. cu sustinerea lui Gheorghe Stefan, a trimis catre "Fabrica de Timbre" o nota de comanda pentru furnizarea unei cantitati nejustificate de hartie, mult mai mari decat necesarul subunitatilor postale.Furnizarea acestei cantitati de hartie urma sa faca obiectul contractelor atribuite clientelar firmelor inculpatului Marian Constantinof. Valoarea comenzii a determinat valoarea contractelor incheiate de "Fabrica de timbre" cu societatile comerciale controlate de Marian Constantinof si implicit, valoarea foloaselor necuvenite care ajungeau la Gheorghe Stefan.In data de 02 noiembrie 2009, inculpatul Mihailescu Cosmin Dragos, in calitate de director al sucursalei Fabrica de Timbre, a incheiat, cu incalcarea legii, 12 contracte cu societatile comerciale controlate prin interpusi de inculpatul Marian Constantinof. In baza acestor contracte trebuia furnizata sucursalei "Fabrica de timbre", materie prima (hartie in role), esalonat, vreme de un an.Dupa semnarea contractelor, inculpatul Mihailescu Cosmin Dragos a solicitat livrarea intregii cantitati de hartie, iar societatile comerciale furnizoare au emis facturi.Pentru semnarea documentelor in vederea efectuarii platii, inculpatii Mihai Chebac si Mihailescu Cosmin Dragos au facut presiuni asupra angajatilor sucursalei Fabrica de timbre. In data de 09 noiembrie 2009 a fost facuta o prima plata de catre inculpatul Mihailescu Cosmin Dragos pentru cantitati de hartie nelivrate.Ulterior, in vederea justificarii efectuarii platii intregii valori a contractelor, acestea au fost modificate de inculpatul Mihailescu Cosmin Dragos, prin acte aditionale care nu poarta toate avizele necesare. Astfel, livrarea nu mai era esalonata (vreme de un an), ci imediata (pana la 15 decembrie 2009).De asemenea, inculpatul Mihailescu Cosmin Dragos a semnat fraudulos sau a determinat semnarea de catre subordonatii sai a unor documente de receptie a hartiei pretins furnizate de firmele inculpatului Constantinof Marian, dar si a unor documente de gestiune privind predarea hartiei catre S.C. Romkuvert S.R.L., in vederea prelucrarii.S.C. Romkuvert S.R.L., prin reprezentantul sau inculpatul Firuti Dorin Laurian, a confirmat receptia pentru prelucrare a 828.413 kg de hartie, desi a primit doar o mica parte din aceasta cantitate.In concluzie, s-a constituit un circuit scriptic, fictiv (in mare parte) care atesta preluarea de catre "Fabrica de timbre" a cantitatii de hartie de la societatile comerciale ale lui Constantinof Marian si predarea ei spre prelucrare la S.C. Romkuvert S.R.L.Circuitul trebuia sa ascunda lipsa hartiei din gestiunea "Fabricii de timbre" si sa confere ragazul incheierii unor noi contracte care sa genereze profitul din care sa fie cumparata si hartia nelivrata (o parte din bani fiind dati lui Gheorghe Stefan).Documentele de gestiune si de transport au stat la baza platilor din decembrie 2009 efectuate de "Fabrica de timbre" catre firmele inculpatului Constantinof Marian.E de precizat ca inculpatul Mihailescu Cosmin Dragos a dispus efectuarea platilor nesocotind deciziile directorului general al C.N.P.R., precum si un act normativ.Pretul de achizitie a hartiei a fost mai mare decat pretul de piata de la acel moment si, prin denaturarea procedurilor de achizitie publica, sucursala "Fabrica de Timbre" a cumparat hartie de la firme interpuse controlate de inculpatul Constantinof Marian si nu de la furnizorii traditionali. In aceasta maniera pretul de achizitie in baza celor 12 contracte a fost majorat artificial cu 1.643.191 lei, suma care constituie prejudiciu suferit de C.N.P.R.Pentru a justifica retragerea de bani din conturile celor doua societati, inculpatul Constantinof Marian a simulat in prealabil, prin acte atribuite unui interpus al sau, imprumuturi acordate acestor firme. S-a procedat astfel pentru ascunderea adevaratei naturi a provenientei banilor.Din sumele incasate de cele doua firme, inculpatul Constantinof Marian i-a remis inculpatului Gheorghe Stefan, in perioada noiembrie - decembrie 2009, aproximativ 230.000 de euro.Ulterior, a mai fost simulata o licitatie publica, in urma careia a fost desemnata castigatoare o alta societate comerciala controlata de inculpatul Constantinof Marian. Aceasta ar fi trebuit sa livreze noi cantitati de hartie din nota de comanda emisa de inculpatul Chebac Mihai. Un contract nu a mai fost incheiat din cauza opozitiei mai multor angajati ai C.N.P.R.Intrucat noi contracte de furnizare a hartiei nu au mai fost incheiate si nu au fost generate resurse banesti suplimentare pentru acoperirea sumelor de bani date lui Gheorghe Stefan, acesta a trebuit sa restituie banii primiti. Astfel, Gheorghe Stefan a restituit lui Constantinof Marian o parte din sumele primite, in numerar, prin intermediul lui Chebac Mihai.Banii restituiti au fost folositi la achizitionarea de hartie care a fost predata S.C. Romkuvert S.R.L. pentru prelucrare si apoi livrata "Fabricii de Timbre". Restul banilor a fost pus la dispozitia unui apropiat al lui Gheorghe Stefan pentru a achizitiona din Germania anumite sortimente de hartie care a fost livrata Fabricii de Timbre, dupa prelucrarea la S.C. Romkuvert S.R.L. Verificand circuitul bancar pentru a determina de unde provin acesti bani s-a constatat ca erau sume de bani acordate de alti oameni de afaceri lui Gheorghe Stefan.In perioada noiembrie - decembrie 2009, inculpatul Mihailescu Cosmin Dragos, in calitate de director al sucursalei Fabrica de Timbre din cadrul C.N.P.R. a incredintat catre inculpata S.C. Romkuvert S.R.L. in mod direct, la un pret supraevaluat si prin incalcarea legii, un serviciu de prelucrare a hartiei achizitionate de la cele doua societati comerciale controlate de inculpatul Constantinof Marian. Compania Nationala Posta Romana S.A. a fost prejudiciata astfel cu suma de 300.135 lei.In perioada noiembrie - decembrie 2009, inculpatul Mihailescu Cosmin Dragos, in calitate de director al sucursalei Fabrica de Timbre din cadrul C.N.P.R. a achizitionat de la inculpata S.C. Romkuvert S.R.L. in mod direct si prin incalcarea legii, plicuri la un pret supraevaluat, pentru ridicarea artificiala a pretului, constituindu-se scriptic un lant comercial de furnizare: SC Romkuvert Ind SRL - SC Vidas SRL (controlata de Constantinof Marian, in prezent radiata) - SC Romkuvert SRL¬ C.N.P.R. - Sucursala Fabrica de timbre. In plus, nu era necesara achizitionarea tuturor tipurilor de plicuri, unele putand fi realizate de Fabrica de timbre, la preturi mai mici. In maniera descrisa, C.N.P.R. a fost prejudiciata cu suma de 272.352 lei.Valoarea totala a prejudiciului cauzat Companiei Nationale Posta Romana S.A.(C.N.P.R.) e de 2.215.678 lei, suma cu care aceasta s-a constituit parte civila.In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Gheorghe Stefan, Mihailescu Cosmin-Dragos, Chebac Mihai, Firuti Dorin-Laurian, S.C. Romkuvert S.R.L. si S.C. Romkuvert IND S.R.L."