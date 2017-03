Un fost procuror din Vaslui, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru fapte de coruptie si nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Curtea de Apel Iasi l-a condamnat pe fostul procuror Vasile Selaru la cinci ani, o luna si zece zile de inchisoare pentru trafic de influenta si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce, in anul 2013, in schimbul unei sume de bani, i-a promis unei persoane ca va face demersuri pe langa magistratii de la Curtea de Apel Iasi pentru solutionarea favorabila a apelui formulat de acesta intr-o cauza in care era judecat. In fapt, magistratii ieseni l-au condamnat pe fostul procuror vasluian pentru trei infractiuni de trafic de influenta - in una la trei ani de inchisoare si in doua la cate doi ani si opt luni de inchisoare - si pentru o infractiune de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Cele patru pedepse au fost contopite si, la pedeapsa cea mai grea de trei ani, judecatorii au aplicat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse.Sentinta Curtii de Apel Iasi, data la doi ani si jumatate de la trimiterea in judecata a fostului magistrat Vasile Selaru, nu este definitiva.Potrivit rechizitoriului procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Vasile Selaru i-a promis lui Ionel Lacatusu, la sfarsitul anului 2013, ca va face demersuri pe langa magistratii Curtii de Apel Iasi, in sensul solutionarii favorabile a apelului formulat de acesta din urma. In acest context, sustin anchetatorii, fostul procuror i-a solicitat si primit de la persoana in cauza, cu titlu de imprumut, suma de 13.000 lei, fara a se stabili un termen clar de restituire a banilor.Dupa aproximativ doua-trei saptamani, Vasile Selaru ar fi restituit 5.000 de lei, sustin anchetatorii, iar diferenta de 8.000 lei ar fi fost pastrata pentru continuarea demersurilor in vederea obtinerii unei solutii favorabile pentru inculpatul Ionel Lacatusu."La data de 18 aprilie 2014, la solicitarea inculpatului Selaru Vasile si in considerarea promisiunilor anterioare ale acestuia, de folosire a influentei sale pe langa magistratii Curtii de Apel Iasi, inculpatul Lacatusu Ionel i-a remis un miel in greutate de 6-7 kg (n.n. la valoarea minima de piata de 132 lei). Pe 25 iulie 2014, in contextul tergiversarii demersurilor promise pentru intreruperea pedepsei in favoarea inculpatul Lacatusu Ionel, al declansarii audierilor de martori in cauza, dar si al evenimentelor de notorietate privind arestarea unor persoane publice implicate in acte de coruptie, inculpatul Vasile Selaru s-a intalnit cu doua dintre rudele celuilalt inculpat. Cu aceasta ocazie, intuind faptul ca una dintre persoane inregistra convorbirea ambientala pe care o avea cu aceasta, i-a promis suma de 1.000 lei necesara pentru plata onorariului avocatului, promisiune ce a fost onorata la data de 26 iulie 2014. Acest demers a avut ca scop determinarea acelei persoane, prin corupere, sa nu sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu infractiunea de trafic de influenta comisa in raport de inculpatul Ionel Lacatusu", se arata in rechizitoriul procurorilor DNA.Pe 27 mai 2014, fostul procuror, lasand impresia ca are influenta asupra unui ofiter de politie din cadrul Politiei Judetene Vaslui, care avea spre solutionare o cerere de avizare a unei firme de paza, ar fi solicitat de la o persoana, potrivit procurorilor DNA, suma de 700 lei, pentru a-l determina pe ofiterul respectiv sa rezolve favorabil acea cerere.In acelasi rechizitoriu, DNA mai arata ca, pe 29 mai 2014, Vasile Selaru i-ar fi promis unui barbat din Barlad ca va interveni pe langa un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, care supraveghea cercetarile intr-un dosar penal ce viza savarsirea mai multor infractiuni, respectiv furt calificat, talharie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri in tulburarea ordinii si linistii publice, fals intelectual, amenintare, acceptand in acest sens de la acesta cazarea intr-un imobil de pe litoralul romanesc. Scopul urmarit prin aceasta interventie, sustin anchetatorii, era acela ca, fata de o ruda a barladeanului, suspect in dosarul respectiv, sa nu se dispuna vreo masura preventiva privativa de libertate."La data de 26 iulie 2014, cu ocazia audierii sale in calitate de martor, in legatura cu promisiunea folosirii influentei de catre inculpatul Selaru Vasile pe langa procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad, inculpatul Solomon Octavian a declarat mincinos ca nu a avut nicio discutie vreodata cu acesta, in legatura cu situatia juridica a rudei sale", se mai arata in rechizitoriul procurorilor DNA.In perioada 18 - 22 iulie 2014, Vasile Selaru ar fi acceptat de la o alta persoana, potrivit anchetatorilor, suma de 15.000 lei pentru ca, in calitatea sa de procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui, sa-si foloseasca influenta pe langa primarul unei comune din acelasi judet. In schimbul acelor bani edilul ar fi urmat sa dispuna deblocarea unei sume de 30.000 lei pentru lucrari efectuate pe raza acelei unitati administrativ-teritoriale de o societate controlata de o alta persoana.Pe 18 august 2014, in timpul inventarierii bunurilor personale detinute de Vasile Selaru in biroul de lucru de la Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui, comisia constituita din procurori de la unitatea de parchet in cauza a identificat in fisetul fostului magistrat 65 cartuse cu glont, dintre care 45 cartuse erau detinute fara drept.Fostul procuror Vasile Selaru a fost arestat pe 28 iulie 2014 si eliberat dupa jumatate de an, printr-o hotarare definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Magistratul vasluian a fost suspendat din functia de procuror de catre Consiliul Superior al Magistraturii pe data de 11 august 2014.