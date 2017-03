Fostul presedinte al CJ Vaslui Vasile Mihalachi, condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare

Fostul presedinte PSD al Consiliului Judetean Vaslui Vasile Mihalachi a fost condamnat definitiv, miercuri, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, dupa ce, in calitate de sef al institutiei, ar fi dispus inlaturarea unor firme de transport persoane de la atribuirea unor trasee in judetul Vaslui, potrivit News.ro.Curtea de Apel Iasi l-a condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pe fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Vasile Mihalachi, pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fiind gasit vinovat de judecatori pentru comiterea unei infractiuni de coruptie pe motiv ca, in 2008, ar fi exclus anumite firme de la licitatia de atribuire a traseelor de transport persoane in judet. Magistratii ieseni au majorat, astfel, cu un an pedeapsa data initial de instanta de fond, respectiv Tribunalul Iasi, insa a mentinut masura suspendarii executarii pedepsei, cu un termen de incercare de cinci ani.Curtea de Apel Iasi a majorat, de la un an la trei ani, tot cu suspendare, si pedeapsa pentru Danut Ropota, referent in cadrul Agentiei Judetene Vaslui a Autoritatii Rutiere Romane (ARR). In schimb, a mentinut pedeapsa pentru fostul director din acea perioada ARR Vaslui, Liviu Butnaru, de trei ani de inchisoare cu suspendare. In privinta fostului director executiv adjunct in cadrul Directiei Tehnice a CJ Vaslui, Vasile Vieriu, procesul a incetat avand in vedere ca acesta a murit.Ca si Tribunalul Iasi, instanta a respins ca nefondate actiunile civile formulate de cele cinci firme care s-au considerat prejudiciate in urma licitatiei si care solicitasera in instanta daune materiale de 140.000 de euro.Potrivit rechizitoriului Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Vasile Mihalachi, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, si ceilalti trei salariati ai ARR si CJ, in calitate de membri ai Comisiei Paritare Vaslui pentru atribuirea traseelor de transport public judetean de persoane, prin incalcarea atributiilor de serviciu si a legislatiei in vigoare care reglementeaza transportul public judetean, ar fi determinat inlaturarea unor societati comerciale, operatori de transport public rutier, de la atribuirea unor trasee de transport. Aceste firme, sustin procurorii, fie au castigat licitatiile in mod legal, fie au fost impiedicate sa participe la alte licitatii."Prin aceasta modalitate, au fost lezate interesele legale ale operatorilor de transport public care au incercat in mod onest sa dobandeasca dreptul de a desfasura serviciul de transport public pe raza judetului Vaslui. Pe de alta parte, a fost creat un avantaj patrimonial injust pentru operatorii favorizati, in suma totala de 2.659.845 lei, reprezentand sumele obtinute din operarea traseelor atribuite nelegal¬, se arata in rechizitoriul DNA.Procesul in care Vasile Mihalachi a fost judecat pentru fapte de coruptie a inceput la Judecatoria Vaslui in octombrie 2013 si, dupa o jumatate de an, si-a declinat competenta catre Tribunalul Vaslui. Dupa inca o jumatate de an, dosarul a fost stramutat la Tribunalul Iasi, in urma unei cereri formulata de vicepresedintele CJ Vaslui. Astfel, dosarul a intrat pe rol la instanta ieseana la judecata de fond in august 2014, de atunci fiind date 17 termene de judecata, cele mai multe fiind cereri de amanare.Sentinta Tribunalului Iasi a fost data in aprilie 2016.Vasile Mihalachi a fost vicepresedinte al CJ Vaslui in perioada 1992-2000 si deputat in mandatul 2000-2004. Mihalachi a revenit la Consiliul Judetean Vaslui in 2004, pe postul de vicepresedinte, iar din 2008 a condus institutia timp de patru ani. Ulterior, a revenit pe postul de vicepresedinte, pe care l-a ocupat pana in 2016, atunci cand a iesit la pensie.