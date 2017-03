Dosarul Gala Bute: DNA a cerut pentru Udrea o pedeapsa cu executare spre maximul prevazut de lege

Magistratul a solicitat ca si fostul ministru al Economiei Ion Ariton sa primeasca o pedeapsa cu executare.Dupa ce procurorul spune pentru fiecare inculpat in parte ce pedeapsa ar trebui sa primeasca, raportat la faptele de care sunt acuzati in dosarul "Gala Bute", instanta asculta pledoariile avocatilor.Inculpatii vor putea apoi, in ultimul cuvant, sa declare daca sunt vinovati sau nevinovati si sa faca ultimele declaratii privind acuzatiile ce le sunt aduse de procurorii DNA.Instanta va ramane apoi in pronuntare, urmand sa anunte cand va fi data sentinta in dosarul "Gala Bute".Decizia instantei nu va fi definitiva si va putea fi contestata de inculpati si procurori.Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea a declarat, la intrarea in sediul instantei supreme, ca se asteapta sa fie achitata, pentru ca nu crede ca poate fi condamnata pe denunturi mincinoase, neprobate timp de doi ani cu nimic in instanta.Dosarul "Gala Bute" a ajuns la instanta suprema in aprilie 2015. Procurorii ii acuza de fapte de coruptie pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja, fostul director al Companiei Nationale de Investitii Ana Maria Topoliceanu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Stefan Lungu, fostul secretar general in MDRT Gheorghe Nastasia si omul de afaceri Dragos Botoroaga.Printre faptele pentru care acestia au fost trimisi in judecata sunt: luare sau dare de mita, abuz in serviciu, complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani.