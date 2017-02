Doi politisti doljeni si un inspector silvic, retinuti dupa ce ar fi luat mita 10.000 lei

Conform anchetatorilor, doi politisti de la o sectie de politie rurala din judetul Dolj l-au surprins, in luna ianuarie 2017, pe un barbat in timp ce transporta material lemnos fara a detine documente de provenienta. Oamenii legii i-au intocmit acestuia proces-verbal de constatare a infractiunii flagrante, in baza caruia s-a intocmit dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova."Ulterior, la domiciliul lui M.C. s-au facut perchezitii, ocazie cu care au fost depistate cantitati importante de material lemnos. Pentru inventariere, s-a apelat la C.I., tehnician silvic, care a constatat ca, din cauza cantitatii mari de material lemnos sustras si detinut de M.C., acesta urmeaza sa fie cercetat penal pentru infractiuni la regimul silvic. Ca urmare a intocmirii dosarului penal, C.I. l-a abordat pe denuntator si i-a propus ca, pentru a nu fi tras la raspundere penala, sa achite o ᅡcotizatieᅡ unei asociatii a proprietarilor de paduri, in cuantum de 10.000 lei, si amenzi contraventionale de 6.000 lei. C.I. si cei doi politisti au stabilit ca prejudiciul constatat sa fie coborat sub limita infractiunii, astfel incat dosarul penal sa fie inaintat parchetului competent cu propunere de clasare, iar M.C. sa fie sanctionat contraventional cu suma de 2.500 lei, dar numai dupa ce acesta va achita 7.500 lei catre asociatia indicata", se arata intr-un comunicat al Directiei Generale Anticoruptie.Luni, conform intelegerii dintre denuntator si politisti, barbatul s-a intalnit cu unul dintre oamenii legii si cu inspectorul silvic, a platit la casieria primariei din localitate 10.000 lei, fiindu-i eliberate in acest sens documente justificative de incasare a amenzilor contraventionale care totalizau 2.500 lei si o chitanta de incasare pentru suma de 7.500 lei, reprezentand "cotizatie" pentru asociatie.Cei doi politisti au fost retinuti impreuna cu inspectorul silvic, ei fiind cercetati de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj pentru luare de mita, complicitate la luare de mita si favorizarea faptuitorului, urmand a fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.