Aristotel Cancescu, cercetat de DNA intr-un nou dosar, pentru abuz in serviciu

CIRICA EMIL, la data faptelor director al Directiei Investitii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului (DIUAT) din cadrul Consiliului Judetean Brasov, acuzat de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata (16 acte materiale);

POPESCU AURELIA, la data faptelor director economic in cadrul Consiliului Judetean Brasov, acuzata de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata (35 acte materiale) si complicitate la doua fractiuni de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, ambele in forma continuata.

a) sa se prezinte la Parchetul de pe langa I.C.C.J. - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov;

b) sa informeze de indata Parchetul de pe langa I.C.C.J. - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov cu privire la schimbarea locuintei;

c) sa se prezinte la IPJ Brasov - Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat.

d) sa nu depaseasca limita teritoriala a judetului Brasov, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului;

e) sa nu ia legatura cu persoane anume mentionate in ordonanta de control judiciar

In perioada iulie 2012 - martie 2013, inculpatul Aristotel Cancescu, avand calitatea de presedinte a Consiliului Judetean Brasov si de ordonator principal de credite, in intelegere cu Matei Gavril, la data faptelor consilier judetean, l-a determinat pe directorul general al Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov, Martin Virginia, fie direct, fie prin intermediul directorului DIUAT Emil Cirica, sa solicite Consiliului Judetean Brasov suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei publice (prin mai multe adrese emise in perioada iulie- decembrie 2012), astfel incat sa fie achizitionate mai multe produse si lucrari prestabilite la valori nejustificat de mari sau care nu erau necesare institutiei, iar achizitiile sa fie fractionate pentru a se recurge la proceduri de achizitie directa.Demersul presedintelui CJ Brasov, sprijinit de Popescu Aurelia si de Emil Cirica, a avut in vedere interesele economice ale lui Matei Gavril, in dauna DGASPC Brasov, prin directionarea unor sume importante de bani din bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei publice, in vederea achizitionarii unor produse si lucrari de la SC LICOFRIG, fie direct, fie indirect prin intermediul SC FRIGOMAT SRL (ambele societati fiind controlate de inculpatul Matei Gavril).In baza adreselor sus mentionate, au fost intocmite formal mai multe referate, de DIUAT - Serviciul Investitii, Achizitii Publice al Consiliului Judetean Brasov. Aceste referate au fost semnate de directorul economic Popescu Aurelia si directorul DIUAT, Emil Cirica, fiind folosite la initierea unor proiecte de hotarari ale Consiliului Judetean Brasov pentru majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al DGASPC Brasov pe anul 2012. Ulterior, hotararile au fost adoptate cu sustinere din partea inculpatului Cancescu Aristotel Adrian in plenul Consiliului Judetean Brasov (HCJ nr. 28/12.07.2012, HCJ nr. 89/11.09.2012). In calitate de presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Cancescu a emis dispozitii prin care, prin rectificare, bugetul DGASPC Brasov a fost majorat cu suma totala de 1.115.000 lei.Cu acesti bani au fost cumparate produse si servicii de la societatile SC LICOFRIG SRL si SC FRIGOMAT SRL.Totodata, Aristotel Cancescu a dispus ca Directia Economica sa intocmeasca un referat prin care se propunea imputernicirea sa, in calitate de ordonator principal de credite, de a emite dispozitii in vedere rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli. Referatul a fost folosit la initierea unui nou proiect de hotarare a consiliului judetean, adoptat ulterior, cu sustinere din partea lui Cancescu Aristotel (HCJ 103/29.10.2012). Hotararea a stat la baza unei dispozitii de rectificare emisa in luna decembrie 2012.Astfel, in urma hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor mentionate prin care s-a suplimentat bugetul de venituri si cheltuieli al DGASPC Brasov, Cancescu a determinat, fie direct, fie indirect, prin intermediul directorului DIUAT Emil Cirica si cu sprijinul consilierului judetean Matei Gavril, pe directorul general a DGASPC Brasov Martin Virginia, si, implicit, pe angajatii din subordinea acesteia, care aveau atributii in domeniul achizitiilor publice si angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor din fonduri publice, sa achizitioneze de la cele doua societati, controlate de consilierul judetean Matei Gavril, produse si lucrari supraevaluate sau care nu erau justificate ori necesare institutiei publice, in cadrul a 35 de proceduri de achizitie directa. Valoarea unora dintre produse si lucrari a fost fractionata in mod nelegal pentru a se aplica procedura achizitiei directe. Mai mult, banii au fost platiti, desi unele dintre aceste produse si lucrari nu erau livrate sau executate la data efectuarii platii. Acesta reprezinta valoarea intreaga a produselor si lucrarilor furnizate de SC LICOFRIG SRL ce nu erau justificate sau necesare institutie publice, la care se adauga diferenta dintre valorile cu care produsele sau lucrarile furnizate de catre SC LICOFRIG SRL si SC Frigomat SRL au fost facturate catre institutia publica si valorile cu care aceleasi bunuri sau lucrari au fost achizitionate anterior de la societatile de la care furnizorul s-a aprovizionat sau valorile la care lucrarile au fost realizate de catre societatile care au avut calitatea de subcontractor. In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane, intre care si persoana juridica SC LICOFRIG SRL.