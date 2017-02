DNA il acuza pe Sebastian Ghita ca a luat spagi de pana la 10 milioane de euro pentru contracte cu statul / Ghita ar fi pacalit Banca Mondiala sa intre actionar in grupul Teamnet, pe care el il controla prin interpusi

Fostul deputat Sebastian Ghita este urmarit penal pentru patru infractiuni de trafic de influenta, trei infractiuni de spalare a banilor in forma continuata si constituirea unui grup infractional organizat, in noul dosar penal instrumentat de procurorii DNA Ploiesti. Procurorii anitcoruptie vor propune totodata instantei emiterea unui nou mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, disparut din decembrie si dat in urmarire de autoritati.



In acelasi dosar, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Bogdan Padiu (director general al SC Teamnet International) si Cristian Anastasescu (administrator al S.C Asesoft International) pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta in forma continuata, spalare a banilor in forma continuata si constituire a unui grup infractional organizat.



Conform DNA, Sebastian Ghita a primit in perioada 2007 - 2014, pentru contracte atribuite de institutii si autoritati publice societatilor comerciale respective, sume de bani cuprinse intre 3 milioane si 10 milioane euro.



Comunicatul integral difuzat de DNA:



Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul GHITA SEBASTIAN AURELIAN, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A. si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei in perioada 2012 - 2016, pentru savarsirea infractiunilor de

- trafic de influenta (4 infractiuni),

- spalare a banilor, in forma continuata (3 infractiuni) si

- constituire a unui grup infractional organizat

De asemenea, s-a mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 februarie 2017, a inculpatilor

PADIU BOGDAN, director general al S.C Teamnet International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata si constituire a unui grup infractional organizat;

ANASTASESCU CRISTIAN, administrator al S.C Asesoft International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata si constituire a unui grup infractional organizat.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2007 - 2015 la nivelul institutiilor publice si autoritatilor publice, au fost incheiate mai multe contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, de catre mai multe societati comerciale cu acest profil de activitate si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A.

Pentru incheierea acestor contracte finantate din bani publici si fonduri europene, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A. si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei, a pretins si primit de la reprezentantii firmelor, declarate ulterior castigatoare ale procedurilor de licitatie, sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai institutiilor si autoritatilor contractante sa atribuie contractele de prestare de servicii IT si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii, firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de acesta.

Pentru crearea unei aparente de legalitate in ceea ce priveste acordarea acestor sume de bani pretinse, Ghita Sebastian Aurelian a indicat ca modalitate de transfer al sumelor de bani de care era interesat, simularea unor operatiuni comerciale prin incheierea unor contracte comerciale de catre aceste societati in calitate de beneficiar, cu societati comerciale controlate de el apartinand grupului Asesoft / Teamnet, in calitate de furnizor. Obiectul contractelor consta in prestarea de servicii IT fictive.

Lucrarile inserate in facturile emise de societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, au fost executate in realitate cu propriile resurse materiale si umane chiar de catre beneficiarii lucrarilor, iar documentele justificative atasate acestora au atestat operatiuni care nu s-au derulat in realitate.

Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societati comerciale au virat catre societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, contravaloarea asa-ziselor lucrari prestate de acestea din urma, sumele fiind reintroduse in circuitul fiscal - economic. Acesti bani reprezinta contravaloarea influentei promise si exercitate de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau institutiile subordonate.

In aceasta modalitate, Ghita Sebastian Aurelian a primit, in perioada 2007 - 2014, pentru contractele atribuite societatilor comerciale respective, sume de bani cuprinse intre 3 milioane euro si 10 milioane euro.

In concret,

In perioada 2007 - 2008, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a pretins de la reprezentantii unei societati comerciale si a primit de la acestia, in mod indirect, suma de 4.118.388 lei, prin simularea unor relatii comerciale intre societatea respectiva si S.C. Teamnet International S.R.L., constand in achizitionarea fictiva de servicii IT. In schimbul acestei sume de bani, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a promis ca isi va exercita influenta asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, respectiv din cadrul S.C. Transelectrica S.A., in vederea atribuirii si derularii in bune conditii (fara impedimente la efectuarea platilor) a 7 (sapte) contracte incheiate de catre societatea respectiva cu cele doua institutii publice precizate anterior. Valoarea totala a celor 7 contracte incheiate cu societatea respectiva a fost de 14.511.883 euro.

In perioada 2013 - 2014, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a pretins de la reprezentantii aceleiasi societati comerciale si a primit de la acestia, in mod indirect, suma de 5.957.651 lei, prin simularea unor relatii comerciale intre societatea respectiva si doua societati comerciale, intre care si S.C. Asesoft Technologies S.R.L., constand in achizitionarea fictiva de servicii IT. In schimbul acestei sume de bani, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a promis ca isi va exercita influenta asupra factorilor decizionali din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in vederea atribuirii contractului finantat din fonduri publice avand ca obiect implementarea sistemului informatic integrat Sistemul National "Dosarul Electronic de Sanatate" (DES).

In perioada 2007 - 2014, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a pretins de la reprezentantii unei alte societati comerciale, si a primit in mod indirect, suma de 22.872.321 lei, prin simularea unor relatii comerciale intre societatea respectiva si alte patru societati, intre care S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., constand in achizitionarea fictiva de servicii IT. In schimbul acestei sume de bani, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a promis ca isi va exercita influenta asupra factorilor decizionali si functionarilor publici din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, C.N.A.S., Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, Consiliului Judetean Tulcea, Consiliului Judetean Brasov, in vederea atribuirii si derularii in bune conditii (fara impedimente la acordarea platilor) a contractelor finantate din fonduri publice incheiate cu societatea respectiva.

Concret, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a promis ca va interveni pe langa membri ai guvernului si pe langa functionari publici cu functii decizionale, atat in vederea atribuirii si derularii in bune conditii a contractelor finantate din fonduri publice, cat si in vederea deblocarii unor plati pentru contracte deja existente, incheierea unor contracte si acte aditionale, dar si pentru alocarea unor fonduri banesti pentru viitoare contracte in domeniul IT.

In perioada 2013 - 2014, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a pretins de la reprezentantii a doua societati comerciale si a primit de la acestia, in mod indirect, suma de 22.516.573 lei, prin folosirea unor proceduri de subcontractare si simularea unor relatii comerciale intre una dintre cele doua societati si S.C. Teamnet International S.A. In schimbul acestei sume de bani, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a promis ca isi va exercita influenta asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, in vederea atribuirii contractului in valoare de 166.782.737 lei, incheiat in anul 2014 intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial "Mediu" si asocierea formata din 5 societati comerciale.

In urma primirii banilor, disimulati sub forma unor operatiuni fictive derulate de S.C. Teamnet International S.A. cu alte societati IT, o suma de 24.620.988 lei a fost folosita de prima societate mentionata pentru cresterea artificiala a cifrei de afaceri, in scopul determinarii reprezentantilor Bancii Mondiale sa achizitioneze actiuni la aceasta societate si sa-i acorde un credit in valoare de 10 milioane euro.

In baza aceleiasi rezolutii infractionale, in perioada 2007 - 2014, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, impreuna cu inculpatii Padiu Bogdan si Anastasescu Cristian au disimulat adevarata natura a provenientei sumelor de bani mentionate anterior, prin inregistrarea, in evidentele contabile, a unor operatiuni comerciale fictive avand ca obiect pretinse prestari de servicii IT, de catre S.C. Teamnet International S.A., S.C. Asesoft International S.A. si alte firme apartinand aceluiasi grup, cunoscand ca banii provin din savarsirea infractiunilor de trafic de influenta.

Totodata, incepand cu anul 2010, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, impreuna cu inculpatii Padiu Bogdan si Anastasescu Cristian au initiat si constituit un grup infractional organizat care a continuat sa isi desfasoare activitatea pana in anul 2014.

Grupul infractional a fost initiat si condus de catre inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, iar ceilalti doi au avut atributii bine definite si repartizate pe membri in cadrul grupului, scopul fiind acela de a obtine foloase materiale din savarsirea unor infractiuni de trafic de influenta si spalare de bani.

Grupul a avut o structura ierarhica, iar in ceea ce priveste sarcinile membrilor, acestea erau urmatoarele:

- Ghita Sebastian Aurelian a fost acela care a initiat constituirea grupului infractional organizat si ulterior a avut rolul de a pretinde sume de bani reprezentantilor unor firme IT, in scopul facilitarii obtinerii de contracte finantate din fonduri publice si derularii in bune conditii a acestora;

- Padiu Bogdan, in calitate de reprezentant al S.C Teamnet International S.A. si inculpatul Anastasescu Cristian, in calitate de reprezentant al S.C Asesoft International S.A., aveau rolul sa asigure primirea sumelor de bani pretinse de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian si sa le introduca intr-un circuit financiar, dandu-le o aparenta de legalitate, prin dispunerea si/sau semnarea unor documente justificative fictive.

Inculpatilor Padiu Bogdan si Anastasescu Cristian li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.

Inculpatii Padiu Bogdan si Anastasescu Cristian, urmeaza a fi prezentati la Tribunalul Prahova cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Totodata, Tribunalul Prahova va fi sesizat si cu propunerea de luare a masurii de arestarii preventive in lipsa a inculpatului Ghita Sebastian Aurelian.

Procurorii au beneficiat de sprijinul IGPR.