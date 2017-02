DNA ridica de la spitalul judetean din Deva documente privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor si achizitiile facute intre 2013-2017

"Doi ofiteri din partea DNA Alba Iulia au venit la sediul spitalului si au cerut dosarele legate de concursurile organizate de institutie incepand cu anul 2013 si pana in prezent. De asemenea, au fost solicitate dosarele pentru procedurile de achizitie din intervalul 2013-2017", a precizat Livia Oros.Potrivit acesteia, documentele solicitate de catre DNA Alba Iulia au fost predate in copii efectuate la sediul spitalului.Spitalul Judetean de Urgenta Deva a fost condus, in perioada 2012-2016 de catre Calin Laza, acesta afirmand, vineri, pentru Agerpres, ca in acest interval de timp au fost efectuate mai multe controale, fara sa fie constatate nereguli in activitatea institutiei."Am avut mai multe controale in perioada mentionata. Am avut audit si verificari ale Corpului de Control de la Consiliul Judetean Hunedoara (institutia care coordoneaza activitatea spitalului, n.r.). Nu au fost constatate probleme in activitatea spitalului", a spus Calin Laza.