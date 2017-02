DNA: Procurorul Catalin Ceort, de la Parchetul General, pus sub control judiciar pentru luare de mita

"In cursul lunii decembrie 2016, inculpatul Catalin Nicolae Ceort, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Urmarire Penala si Criminalistica, in mod indirect, prin intermediul inculpatului Victor Ignat, a pretins suma de 260.000 de euro de la un om de afaceri (martor in cauza), cercetat pentru comiterea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar penal aflat in instrumentarea magistratului", se arata in comunicat.Potrivit anchetatorilor, acesti bani au fost pretinsi de Catalin Ceort in legatura cu indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu un act contrar acestor indatoriri, in sensul adoptarii unei solutii favorabile fata de martor in cauza respectiva.Procurorii anticoruptie l-au prins in flagrant, pe data de 27 decembrie 2016, pe avocatul Victor Ignat, in timp ce primea de la omul de afaceri suma de 30.000 de euro."Procurorii anticoruptie au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pentru 60 de zile, incepand cu data de 28 decembrie 2016, fata de inculpatul Victor Ignat, avocat suspendat in cadrul Baroului Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta", se mai arata in comunicat.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, Catalin Ceort trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: sa se prezinte la organul de urmarire, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat; sa informeze de indata organul judiciar cu privire la schimbarea locuintei; sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat; sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a organelor judiciare; sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar; sa nu exercite profesia in exercitarea careia a savarsit faptele si sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.Procurorului Catalin Ceort i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.Celor doi inculpati li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.