Dosar de trafic de influenta intr-o banca de stat: DNA a retinut un barbat acuzat ca a facut trafic de influenta pe langa presedintele unei banci de stat in 2011 si 2012

DNA l-a retinut miercuri dimineata pe Bogdan Viorel Mitu, acuzat de trafic de influență. Procurorii sustin ca Mitu ar fi cerut si primit mita in anii 2011-2012 de la reprezentantul unei firme IT pentru a-l determina pe presedintele unei unitati bancare cu capital majoritar de stat sa incheie contracte cu firma respectiva de IT, potrivit unui comunicat de presa. DNA nu precizeaza numele presedintelui de banca si nici care dintre cele doua banci cau capital majoritar de stat a fost implicata (CEC sau Eximbank).In 2011-2012, presedintele CEC era Radu Gratian Ghetea, iar presedintele Eximbank era Ionut Costea/Suma primita de Mitu pentru acest trafic de influenta ar fi fost de 960.000 de lei.Procurorii sustin ca Bogdan Viorel Mitu ar mai fi repetat aceeasi schema si cu o a doua firma de IT, primind 532.000 de lei.Bogdan Mitu (fost administrator al firmei Tape Computer) a mai fost retinut si arestat preventiv intr-un alt dosar. In 2014, el a fost arestat, alaturi de Dragoş Nedelcu (fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media) în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani instrumentat de DIICOT în care au fost cercetaţi şi parlamentarii Gabriel Mutu şi Ernest Caloianu.Comunicatul DNA:Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 21 februarie 2017, a inculpatuluiMITU BOGDAN-VIOREL cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:În a doua jumătate a anului 2011, inculpatul Mitu Bogdan-Viorel a pretins și în perioada ianuarie – septembrie 2012 a primit suma totală de 960.859 lei de la reprezentantul unei firme IT, pentru a-l determina pe președintele unei unități bancare cu capital majoritar de stat să dispună încheierea unui număr de 4 contracte cu societatea acestuia din urmă, în valoare totală de 696.406 euro.Într-un context asemănător, în luna decembrie 2010, inculpatul a pretins și în februarie 2011 și februarie 2012 a primit suma totală de 532.306 lei de la reprezentantul unei alte firme cu același profil, pentru încheierea, cu aceeași bancă, a unui contract în valoare totală de 643.018 euro.Inculpatului Mitu Bogdan-Viorel i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând să fie prezentat la data de 22 februarie 2017 Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul I.G.P.R. - Direcția pentru Operațiuni Speciale.Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.