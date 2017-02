Deputatul Lucian Bode (PNL), audiat la DNA: Am dat declaratie de martor intr-un dosar privind finantarea campaniei electorale din 2012

"Am fost citat in calitate de martor intr un dosar ce priveste finantarea campaniei electorale din 2012. Eu sunt de 18 ani in serviciul public si este pentru prima data cand dau o declaratie in calitate de martor. Eu ma bucur daca pot sa ajut organele de ancheta cu o declaratie de martor. Nu pot sa va spun nici ce intrebari mi-au pus procurorii, nici ce raspunsuri am dat. Este vorba de finantarea campaniei electorale din 2012. Eu, in calitate de membru al Biroului Politic National (al PDL, n.r.), secretar general adjunct, nu am avut nicio responsabilitate in ceea ce priveste finantarea campaniei electorale", a spus Lucian Bode, in prezent deputat PNL, fost ministru al Economiei in Guvernul Ungureanu.Procurorii DNA l-au audiat, vineri, tot in calitate de martor, si pe fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, acesta afirmand ca a dat declaratii in dosarul Elenei Udrea, care vizeaza finantarea campaniilor electorale."E vorba de dosarul doamnei Udrea, dar concret nu stiu precis cine ce a finantat. In mod normal e organizatia Sectorului 1. PDL in Bucuresti era organizat in filiale de sector plus organizatia Capitalei. Cred ca se investigheaza cultura finantarilor ciudate ale tuturor partidelor, pentru ca este evident ca pana la ultima runda de alegeri a fost o imensa problema legata de costurile campaniilor electorale si, daca aveti memorie buna, este o problema pe care eu am semnalat-o din 2008", a spus Theodor Paleologu.Intrebat daca au fost ilegalitati in finantarea campaniilor electorale, Paleologu a raspuns ca este "la mintea cocosului": "Tineti minte cum erau campaniile de dinainte de 2016, cu mesh-uri pe cate un bloc intreg sau afise imense pe care nu le-am vazut nicaieri in lume, nici macar in America nu am vazut asemenea orgie de propaganda electorala. Deci e la mintea cocosului ca ceva nu e in regula."Elena Udrea este urmarita penal de DNA pentru cinci infractiuni de spalare de bani in cazul campaniei prezidentiale din 2009, precum si pentru doua infractiuni de instigare la luare de mita.In acelasi dosar a fost pusa sub control judiciar si Ioana Basescu, fiica cea mare a presedintelui Traian Basescu, acuzata de instigare la abuz in serviciu si la spalare de bani.Tot sub control judiciar, in aceeasi cauza sunt cercetati Gheorghe Nastasia, Victor Tarhon, Ioan Silviu Wagner, fost director general al Oil Terminal, si omul de afaceri Giovanni Mario Francesco, fostul iubit al Ioanei Basescu.