Directorul general al Aeroportului International din Cluj-Napoca, trimis in judecata pentru luare de mita

In acest dosar, procurorii DNA Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui David Ioan Ciceo, director general la RA Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj Napoca, fiind acuzat de luare de mita, si Ioan Bene, administrator al unei societati comerciale, acuzat de dare de mita.Ancheta care l-a vizat pe directorul Aeroportului clujean a fost declansata inca din martie, 2014, disjunsa fiind din dosarul de coruptie care-l implica pe fostul presedinte al Consiliului Judetean, Horea Uioreanu. Bene i-a fi dat mita lui Uioreanu, insa, i-ar fi dat si lui Ciceo, arata procurorii DNA.Actual de Cluj scrie ca noua pista a Aeroportului Clujean a fost construita cu peste 44 de milioane de euro. Mai exact, contractul prevedea lucrari in valoare de 34 de milioane de euro, iar Aeroportul clujean a semnat acte aditionale care i-au adus firmei Napoca Constructii (conduse de Ioan Bene), inca 10 milioane de euro in plus.Potrivit sursei citate, in favoarea firmei Napoca ar fi fost trucate o intreaga licitatie, ce viza lucrarile pentru constructia platformei de stationare a aeronavelor (asa numitul proiect APRON). Administratia judeteana, prin Comisia Tehnica, aprobase pentru APRON o valoare de 1,2 milioane de euro, iar Aeroportul a executat alte studii care relevau costuri de aproximativ 4 milioane de euro, beneficiara fiind firma de constructii Napoca.Procurorii il acuza pe directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, ca, pentru a le facilita obtinerea de fonduri publice celor de la Napoca, ar fi primit mita o vila de 300 de metri patrati, din cartierul clujean Buna Ziua, care a ajuns in proprietatea parintilor lui David Ciceo, prin Alin Banceu, fost fotbalist, omul de incredere al lui Ioan Bene. Firma de constructii a lui Bene ar fi executat inclusiv finisajele in interiorul acestei casei.David Ciceo este directorul Aeroportului clujean de peste 22 de ani."La nivelul Consiliului Judetean Cluj si a Regiei Autonome a Aeroportului International "Avram Iancu" Cluj-Napoca a fost demarat in anul 2011 un proiect avand ca obiect realizarea investitiei "Pista de decolare - aterizare de 3.500 m si suprafete de miscare aferente", proiect ce viza dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona de Nord - Vest a RomanieiAvand in vedere ca investitia vizata presupunea un efort financiar semnificativ, proiectul de investitii a fost divizat in trei etape distincte, prin aceasta urmarindu-se atat asigurarea unei reale finantari, cat si posibilitatea obiectiva de realizare a constructiilor ce urmau a fi facute.La data de 6 septembrie 2011, ca urmare a procedurilor de licitatie publica, intre Regia Autonoma - Aeroportul International Cluj-Napoca, in calitate de achizitor si o asociere de firme din care facea parte si cea administrata de inculpatul Bene Ioan, in calitate de executant, a fost incheiat un contract de executie lucrari avand ca obiect, executarea, finalizarea si intretinerea lucrarii "Pista de decolare aterizare de 3.500 m etapa 1 si suprafete de miscare aferente".Dupa finalizarea lucrarilor, pe fondul cointeresarii materiale a lui Ciceo David Ioan, directorului regiei autonome Aeroportul International Cluj - Napoca, si a unei alte persoane din conducerea CJ Cluj, omul de afaceri Bene Ioan a convenit cu acestia sa realizeze in continuare lucrari din Etapa II a proiectului, in sensul de a construi platforma de parcare aeronave Apron 4, lucrare ce a fost finalizata in luna martie 2014.Acest lucru s-a realizat in lipsa oricaror forme legale si transparente de evaluare si acordare a unei astfel de lucrari finantate din bani publici, prin ignorarea principiilor concurentei si transparentei stabilite de legiuitor.In acest context, in cursul lunii octombrie 2012, inculpatul Ciceo David Ioan a primit de la inculpatul Bene Ioan, pentru sine, un imobil situat in Cluj Napoca, presupus achizitionat de parintii sai cu suma de 690.000 lei si care ulterior a fost finisat cu lucrari evaluate la suma de 563.226 lei (manopera si materiale). Lucrarile respective au fost executate de firme colaboratoare sau apartinand inculpatului Bene Ioan, costurile fiind suportate de acesta din urma.In schimbul acestor foloase, inculpatul Ciceo David Ioan, in exercitarea prerogativelor si atributiilor functiei sale, a directionat, in baza unor acte neconforme, alocari bugetare ale Regiei pe care o conducea catre societatea administrata de omul de afaceri, in vederea achitarii lucrarilor la platforma de parcare aeronave Apron 4."In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asupra imobilului ce a facut obiectul infractiunii de luare de mita, in vederea asigurarii confiscarii speciale.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Cluj, cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.DNA precizeaza ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.