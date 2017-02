Mircea Basescu poate fi eliberat conditionat, a decis Judecatoria Medgidia; decizia nu este definitiva

Mircea Basescu a depus cererea de eliberare conditionata la Judecatoria Medgidia pe data de 9 februarie, iar instanta a decis ca termenul de judecata sa fie pe data de 2 martie. Basescu a cerut o preschimbare a termenului de judecata, care i-a fost admisa, astfel ca dosarul s-a judecat pe 16 februarie.Joi, instanta a admis propunerea de eliberare conditionata formulata de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Astfel, Mircea Basescu poate fi eliberat conditionat, daca nu este retinut sau arestat in alta cauza, a decis Judecatoria Medgidia.Hotararea nu este insa definitiva si a fost atacata de catre procurorii DNA la Tribunalul Constanta. Instanta urmeaza sa stabileasca un termen de judecare a contestatiei.Judecatoria Medgidia hotarase si pe data de 6 octombrie ca Mircea Basescu poate fi liberat conditionat, decizia fiind atacata de procurorii DNA la Tribunalul Constanta. Aceasta instanta a admis contestatia, iar Mircea Basescu a ramas in continuare incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Tot atunci, Tribunalul a mai decis ca Basescu mai poate formula o noua cerere de liberare conditionata dupa data de 1 februarie 2017. Mircea Basescu a fost condamnat definitiv in iunie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi primit 250.000 de euro pentru a interveni pe langa magistrati pentru solutionarea unui proces care il viza pe Sandu Anghel. Instanta a pastrat astfel decizia data initial de Tribunalul Constanta, in ianuarie 2016. In acelasi dosar, Marian Capatana a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influenta.