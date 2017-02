Fostul senator Catalin Voicu, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu

Instanta a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice, a constatat ca legea penala mai favorabila pentru Catalin Voicu este Codul penal de la 1969 si l-a condamnat la cinci ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata.Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a constatat ca aceasta fapta este concurenta cu cea pentru care Voicu a fost condamnat, in 2013, la sapte ani de inchisoare si a dispus ca fostul senator sa execute pedeapsa cea mai grea, de sapte ani de inchisoare. Instanta a mai dispus ca pedeapsa complementara interzicerea dreptului de a alege si de a fi ales in organele puterii de stat, precum si dreptul de a ocupa o functie publica, pe o perioada de trei ani de la data executarii pedepsei principale.Instanta a mentinut liberarea conditionata a lui Voicu pentru pedeapsa de sapte ani de inchisoare, decisa in februarie 2016, dupa ce fostul senator a executat aproape trei ani de inchisoare.Judecatorul a mentinut masura confiscarii de la Voicu a sumelor de 200.000 de euro si 119.000 de lei.Prin aceeasi decizie, instanta a dispus ca Voicu, impreuna cu ceilalti inculpati din dosar, sa plateasca societatii Servicii Energetice Moldova despagubiri civile de 5.284.893 de lei, echivalent a aproape 1.4 milioane de euro.Sentinta poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti, care va da o deciziei definitiva in acest dosar.Catalin Voicu a fost trimis in judecata in acest dosar in noiembrie 2014, de procurorii DNA, care l-au acuzat de complicitate la abuz in serviciu, fapta pe care a comis-o in perioada in care era consilier la Departamentul Securitatii Nationale din cadrul Administratiei Prezidentiale.In aceeasi cauza sunt judecati Nicolae Coroianu, la data faptelor director general al SC Electrica SA, pentru abuz in serviciu, Petru Andronache, fost director comercial al Sucursalei de Intretinere si Servicii Energetice (SISE) Moldova, pentru complicitate la abuz in serviciu, Radu Dan Floarea, actionar majoritar la SC Tech Safety SA, si Ion Dumitru Maruta, actionar si administrator al aceleiasi firme, ambii acuzati de complicitate la abuz in serviciu.Potrivit rechizitoriului, in perioada 2004-2005, Catalin Voicu, folosindu-se de functiile de consilier la Administratia Prezidentiala si ulterior deputat, a intervenit la directorul Electrica din acea perioada, Nicolae Coroianu, si la directorul economic sa acorde contracte firmei Tech Safety pentru livrarea de produse din domeniul protectiei muncii, in conditiile in care societatile beneficiare Electrica, Electrica Serv si SISE Moldova aveau produse pe stoc peste necesar si la preturi supraevaluate de la acelasi furnizor.In urma acestor interventii, Nicolae Coroiu a dispus functionarilor din subordine, iar Petru Andronache a aplicat aceste dispozitii privind achizitii publice de echipament individual de protectie si echipament de lucru in valoare totala de 14.750.685 de lei (fara TVA) de la societatea Tech Safety.Echipamentele au fost achizitionate la un pret supraevaluat, fara a se organiza vreo procedura de achizitie publica, fiind prin incredintare directa, fara a exista o negociere a pretului, care a fost stabilit potrivit intereselor furnizorului.Astfel, au fost incheiate 77 de contracte cu firma Tech Safety, facturile pentru echipamentele livrate fiind achitate in regim de urgenta.Fostul director al Electrica, Nicolae Coroiu, a semnat 48 de ordine de plata catre furnizorul Tech Safety, cauzand un prejudiciu SC Servicii Energetice Moldova (ca succesor in drepturi si obligatii al Electrica SA, respectiv Electrica Serv SA) in valoare de 5.284.892 de lei, echivalent cu 1.391.339 de euro. Aceasta suma reprezinta diferenta de pret intre valoarea de cumparare si valoarea de revanzare practicate de furnizorul Tech Safety in relatia cu SC Servicii Energetice Moldova SA, potrivit procurorilor.Petru Andronache este acuzat ca a vizat pentru conformitate 158 de facturi, desi acestea nu corespundeau in totalitate cu produsele contractate si a semnat cinci ordine de plata.Patronii Tech Safety, Radu Dan Floarea si Ion Dumitru Maruta, au dispus livrarea de produse catre SISE Moldova in cantitati foarte mari, cu preturi la care s-au practicat adaosuri comerciale pana la 2.490,93%, au mai aratat procurorii in rechizitoriu.In 22 aprilie 2013, Catalin Voicu a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare de catre Inalta Curte de Casatie si Judtitie, pentru ca a primit mita de la oamenii de afaceri Costel Casuneanu si Marius Locic, pentru a interveni, prin intermediul fostului judecator de la instanta suprema Florin Costiniu, pe langa magistrati si politisti, pentru a obtine decizii favorabile in dosarele in care primii doi erau cercetati.Voicu a fost liberat conditionat in 15 februarie 2016, dupa ce a executat aproape trei ani din pedeapsa.