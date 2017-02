DNA: Petrache a primit excursii la Monte Carlo si Saint Moritz de 57.000 lei de la un primar, care a platit si 10.000 de euro la PNL

Petrache este cercetat pentru luare de mita si santaj pentru fapte din 2008, cand era secretar de stat in Ministerul Internelor si Reformei Administrative si presedinte al organizatiei judetene a PNL.Potrrivit comunicatului DNA, in ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:"In cursul anului 2008, inculpatul Petrache Marian, in calitatile mentionate mai sus, in schimbul neindeplinirii atributiilor legale, a primit de la primarul unei comune din judetul Ilfov (martor in cauza) foloase necuvenite ce au constat inDe asemenea, la solicitarea inculpatului,, fara sa primeasca vreun document justificativ pentru banii respectivi.Foloasele necuvenite au fost obtinute de inculpatul Petrache Marian prin constrangerea martorului, pentru ca primul sa nu dispuna subalternului sau, prefectul judetului Ilfov, emiterea ordinului de intrerupere a mandatului de primar.Anterior, pentru a-si inmatricula un autoturism in Bucuresti, primarul si-a schimbat domiciliul, aspect care ar fi constituit un motiv de incetare a mandatului."