Marian Petrache (PNL), la DNA. Liberalul este acuzat de santaj la adresa unui fost primar din Jilava

Petrache a declarat la iesirea de din sediul Directiei Anticoruptie ca procurorii il acuza ca l-a santajat pe Mladin, condamnat intr-un alt dosar, ca sa nu spuna ca "si-a schimbat buletinul pentru doua zile" dupa ce a fost ales primar de Jilava, fapt care ar fi dus la pierderea mandatului.Liberalul spune ca este acuzat ca a primit de la Mladin o excursie la Monte Carlo, pe care recunoaste ca a facut-o, "dar in alte conditii"."Cum sa-mi santajez eu propriul primar"Petrache a mai fost la DNA la mijlocul lunii septembrie, cand a declarat ca a fost citat in legatura cu o plangere facuta de PNL privind alegerile locale."Era legata de posibila mituire a unor consilieri judeteni pentru a-si schimba intentia de vot ... celebra alegere de la Ilfov", sustinea seful CJ Ilfov.Intrebat in septembrie legat de inregistrarea aparuta in presa in perioada alegerilor locale, el a spus ca a fost "inventata".Presedintele CJ Ilfov a mai sustinut ca nu are nicio calitate in dosar: "pentru ca noi am facut plangere.IPJ Ilfov a anuntat pe 11 iunie ca a deschis un dosar penal pentru coruperea alegatorilor dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari audio in care Petrache, discuta despre mobilizarea oamenilor la alegerile din 5 iunie. Ulterior, dosarul a fost declinat la DNA.