Horia Georgescu si omul de afaceri Mihai Rotaru, urmariti penal intr-un nou dosar ANRP

Potrivit DNA, procurorii au dispus efectuarea urmaririi penale fata de:Potrivit procurorilor, in zilele de 03 si 29 septembrie 2009, Gianina Ancuta Opre, in calitate de presedinte al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul A.N.R.P., impreuna cu ceilalti suspecti - membri ai aceleiasi comisii, "prin exercitarea abuziva a atributiunilor de serviciu, cu incalcarea prevederilor legale, au aprobat, in trei dosare de despagubiri, rapoarte de evaluare prin care trei suprafete de teren (4,93 ha, 3,48 ha si 2,32 ha) situate in municipiul Bistrita au fost evaluate la 47.370.400 lei, 29.507.700 lei si 21.356.700 lei (in total 98.234.800 lei), sume ce au fost acordate drept despagubire suspectilor Rotaru Mihai, Le Bomin Diana si unei alte persoane, beneficiari ai drepturilor litigioase".Terenurile respective ar fi fost supraevaluate de catre Gheorge Vita, Mihai Papasteri si Emil Nutiu, in calitate de evaluatori desemnati de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, cu sumele de 39.475.330 lei, 24.006.584 lei si 14.929.906 lei (in total 78.411.820 lei), ce reprezinta un prejudiciu in dauna bugetului de stat concomitent cu obtinerea unor avantaje patrimoniale pentru persoanele beneficiare ale sumelor de bani, potrivit DNA.Concret, cei trei evaluatori ar fi intocmit rapoartele respective cu nerespectarea prevederilor legale si a Standardelor Internationale de Evaluare, prin selectarea unor comparabile neconforme (nu au comparat terenuri similare), unele puse la dispozitie chiar de suspectii - beneficiari ai despagubirilor, prin luarea in considerare a amplasamentului imobilului doar in baza indicatiilor beneficiarului si fara a efectua verificarile necesare referitoare la solicitarea, de la autoritatile si institutiile prevazute expres in lege, a informatiilor privind tranzactii cu proprietati imobiliare, spun procurorii.DNA precizeaza ca efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.