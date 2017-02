Valeriu Zgonea, pus sub control de judiciar pentru 60 de zile. Fostul presedinte al Camerei este acuzat de trafic de influenta

In dosar s-a inceput si efectuarea urmaririi penale fata de Dumitru Dobrica, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Buzau in perioada iunie 2004-decembrie 2013 si administrator/actionar al unei societati comerciale, pentru infractiunea de cumparare de influenta.Potrivit procurorilor, Dobrica i-a promis lui Zgonea, incepand cu iulie 2012, foloase necuvenite pentru a-i numi o ruda intr-o importanta functie publica.Zgonea a primit, potrivit Directiei Anticoruptie, foloase necuvenite in valoare de circa 52.000 de lei, adica o excursie la Viena in 2013 si cheltuieli de la construirea unei case din judetul Covasna. Potrivit unui comunicat DNA , in ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:"In cursul lunii iulie 2012, inculpatul Zgonea Valeriu - Stefan a fost numit in functia de presedinte al Camerei Deputatilor din cadrul Parlamentului Romaniei.In acest context, incepand cu luna iulie 2012, suspectul Dobrica Dumitru i-a promis inculpatului Zgonea Valeriu - Stefan, iar acesta din urma a acceptat foloase necuvenite in schimbul interventiei pe langa functionarii publici asupra carora a lasat sa se creada ca are influenta, in vederea numirii unei rude a lui Dobrica Dumitru intr-o importanta functie publica.Ulterior, inculpatul Zgonea Valeriu - Stefan a primit de la suspectul Dobrica Dumitru foloase necuvenite in suma de aproximativ 52.000 de lei, reprezentand contravaloarea unor servicii de turism (excursie de 4 zile la Viena in intervalul 16-19.05.2013) si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna.in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu.Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu -Stefan, persoana respectiva si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, la data de 23.01.2014, in functia de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale."