Gratiela Gavrilescu a ajuns la sediul Directiei Nationale Anticoruptie in jurul orei 12.30 si la intrare nu a facut nicio declaratie despre dosarul in care a fost citata.Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, ca Gratiela Gavrilescu a fost citata sa dea declaratii in calitate de martor in dosarul in care se fac cercetari legate de modul de elaborare OUG 13.Directia Nationala Anticoruptie a inceput o ancheta cu privire la modul de elaborarea ordonantei de urgenta privind modificarea codurilor penale in urma unui denunt formulat, in 24 ianuarie, de Mihai Politeanu, Elena Ghioc si Razvan Patachi, membri ai asociatiei "Initiativa Romania".DNA a precizat ca in acest dosar se fac acte procedurale cu privire la aspectele sesizate de mai multe persoane, privind posibile fapte legate de "modalitatea de adoptare a unor acte normative".Procurorii i-au audiat, saptamana trecuta, pe fostii secretari de stat de la Ministerul Justitiei Oana Schmidt Haineala si Constantin Sima, tot in calitate de martor, ambii declarand ca nu au contribuit la elaborarea Ordonantei de Urgenta nr. 13 din 31 ianuarie privind codurile penale, abrogata de Guvern la cinci zile dupa adoptare.