Procurorul DNA Ploiesti care instrumenta dosarul Ponta-Ghita-Blair a cerut sa-si incheie activitatea din cauza unei inregistrari prezentate de Ghita

In privinta acestei inregistrari, Kovesi a spus pe 9 ianuarie ca exista o sesizare in curs la CSM si ca nu poate comenta dar a subliniat ca "nu erau doi procurori DNA in acea discutie".





"Avand in vedere aparitia in spatiul public a unei inregistrari audio continand un dialog atribuit unui procuror din cadrul Serviciului Teritorial Ploiesti si unei alte persoane, la data de 15 februarie 2017, s-a inregistrat cererea formulata de magistratul respectiv de incetare a activitatii in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Aceasta cerere a fost transmisa Sectiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, spre competenta solutionare", potrivit unui comunicat DNA.Intr- una din inregistrarile cu fugarul Sebastian Ghita , acesta prezinta o inregistrare audio intre o persoana "M.N." si o alta persoana neidentificata in care este pomenit "Iancu"."– M.N. : Claudia Tănase…da ? Claudia ! Hm ?– Interlocutor: Da tu ai încredere în Claudia asta ?– M.N.: Da ! Claudia mi l-a dat pe Bădescu, pe nașul, ca să fim ok, așa !– Interlocutor : Ea ți l-a dat pe Bădescu ?– M.N.: Ea cu Tănase, da !– Interlocutor : Tu lui Sabin (șeful SRI Prahova) i-ai spus asta, de care ți-a dat …(neinteligibil) ?– M.N.: Nu…– Interlocutor : Știa de la tine …– M.N.: Da. Păi nu ți-a zis ? Ti-a zis !– Interlocutor : Nu .– M.N : Știa de la mine, normal, că doar de la cine era să știe ! Da ? Și pe urmă chestia că domne’, ca Enache, cu presa, cu…– Interlocutor : Tot Claudia ți-a spus-o ?– M.N.: Nu, aia știu de la altă lume…Știu de la Pătraru. Mă certa pe mine Pătraru, că dai la doua capete, făceau d’alea, că facem noi….– Interlocutor : Pătraru nu e prieten cu Saghel ?– M.N.: Știi, am avut eu o relație cu Claudia, mi-a zis-o Pătraru– Interlocutor : Mă, nu te-a rugat nimeni !– M.N.: Mi-a zis Pătraru, mă ! Cum nu m-a anunțat nimeni ?– Interlocutor: Asta este șantaj, mă !– M.N. : Păi e șantaj, mă !– Interlocutor : Dă-l pe Pătraru pentru șantaj, dă-l în p… măsii ….– M.N.: De ce să-l bag pe Pătraru ? …(neinteligibil)– Interlocutor : Ce treabă are el că ai regulat-o tu pe Claudia ?– M.N. Păi eu le regulez pe toate, să moară mama ! Nu pot să stau o oră ! Deci nu pot să mă salut cu o femeie cunoscută pe ….– Interlocutor: Ăsta-i șantaj ! Ăsta-i șantaj !– M.N: Știu ! Da, chestia asta o stii numai tu și Sabin (șeful SRI Prahova)!".In continuarea inregistrarii video, Sebastian Ghita acuza, reluand informatii publicate pe diverse site-uri , inclusiv luju.ro , "date si informatii extrem de grave despre situatia primarului Ploiestiului, Iulian Badescu", respectiv o legatura intre acesta, procurorul Negulescu judecatorul Iulian Dinu si avocata Claudia Tanase.